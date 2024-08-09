Українка Kate вийшла до чвертьфіналу з брейкінгу

B-girls Анна Stefani Пономаренко і Катерина Kate Павленко виступили на змагання з брейкінгу, що дебютує в історії Олімпійських Ігор. Українки виступали в одній групі.

За підсумками групового етапу до чвертьфіналу вийшла лише Павленко, яка набрала 35 голосів. Водночас Пономаренко не вистачило двох голосів до виходу у плейоф.

Зазначимо, перед останнім третім раундом, де українки зустрілися між собою, вони підходили лідерами квартету.

Катерина у 1/4 фіналу зустрінеться з лідером рейтингу, представницею Китаю. Початок – о 21:00.

Чемпіон веде текстову трансляцію 14-го змагального дня Олімпійських ігор-2024.