Відомо, скільки Харлан заробила на Олімпіаді-2024

Перша золота медаль для України на Іграх в Парижі-2024 дозволила олімпійському квартету наших шаблісток непогано заробити.

Найбільше від держави отримає Ольга Харлан — 205 тисяч доларів, адже окрім перемоги в командних змаганнях вона також виборола бронзову нагороду в особистій першості.

Нагадаємо, за олімпійське "золото" наш уряд виплачує премію 125 тисяч доларів, за срібну медаль — 100 тисяч, за бронзову — 80 тисяч.

Партнерки 33-річної Харлан по команді, 32-річна Олена Кравацька, 31-річна Аліна Комащук та 28-річна Юлія Бакастова, отримають по 125 тисяч доларів. Також 50 відсотків від премії спортсменів (62 500 доларів) виплатять їхнім тренерам.

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Максим Розенко, Чемпіон з Парижа