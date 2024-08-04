Ус кваліфікувалася в 1/4 фіналу каяк-кросу на Олімпіаді-2024

Українська слаломістка Вікторія Ус подолала кваліфікацію та пройшла в 1/4 фіналу каяк-кросу на Олімпійських іграх 2024.

Українка стала другою у кваліфікаційному запливі, до цього вона також була другою на відборі в 1/8 фіналу.

Чвертьфінал Олімпіади-2024 у каяк-кросі відбудеться завтра, 5 серпня, початок — о 16:30 за київським часом. Суперницями українки будуть британка Мелорі Франклін, представниця Бразилії Анна Сатіла та француженка Анжель Юг.

Нагадаємо, раніше Ус не змогла здобути олімпійську медаль у веслувальному слаломі, а перед цим, не зуміла пройти у фінал на байдарці. Для Вікторії Ігри-2024 стали третіми поспіль. У 2016 році вона пройшла до півфіналу в байдарці-одиночці, а у 2021-му в Токіо фінішувала в топ-8 на байдарці та каное.

Чемпіон проводить текстову трансляцію дев'ятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.