Чебан: Не все вийшло так, як ми планували

Після двох етапів Кубка світу збірна України з веслування на байдарках і каное входить у важливий етап перебудови.

Головний тренер команди Юрій Чебан ексклюзивно для "Чемпіона" розповів про результати виступів, перезавантаження байдарки-четвірки, пошук нової перспективної молоді та боротьбу за олімпійські ліцензії в оновленій рейтинговій системі.

– Завершились два Кубки світу. Дайте оцінку виступів нашої команди

– На жаль, не все вийшло так, як ми планували. Деякі види програми в нас просіли. Я знаю, як переживають за нас вболівальники, і ми справді хочемо все виправити. Ми докладаємо всі зусилля для того, аби зберегти та підсилити те, що в нас працює – це каное жіноче. І ми дуже хочемо повернути на світову арену нашу байдарку-четвірку. Там змінився склад, і зараз ми стратегічно думаємо, що змінити та зробити, аби повернути їх у першу трійку на світовій арені.

– У байдарці-четвірці зараз відбувається перезавантаження?

– Так, минулий склад вже не працює. Ми це побачили на змаганнях, які тільки завершилися. Перезавантаження – це необхідна міра для того, щоб повернути хлопців на світову арену. Нам потрібна свіжа, молода кров нашої перспективної молоді.

– 2 роки вистачить для того, аби відновити цю команду і аби вона змогла заявити про себе вже на Олімпійських іграх?

– Важко сказати, чи вистачить нам часу. Минулий склад ми формували чотири роки. Цей склад вже сформований на половину. У нас є розуміння, куди ми йдемо, чого хочемо досягнути. Ми маємо досвід: половина складу – це база попереднього. Тому на основі цього, на основі досвідчених атлетів, ми будемо шукати новий склад. Це дає нам надію, що ми маємо і можемо повернутися на світову арену, у трійку найкращих.

– Яка головна задача федерації на цей сезон?

– Головна ціль – це максимальна участь в рейтинговій системі. Її запровадили в цьому році. Вона включає в себе комплекс змагань: Кубки світу, чемпіонат Європи та чемпіонат світу. За загальним рейтингом будуть визначені кількість та імена учасників на Олімпійських іграх. Ми вже включилися в боротьбу.

– На яку кількість ліцензій розраховуєте?

– Мені б хотілося, щоб їх було максимально багато. Тобто 4 ліцензії в кожному виді. Зараз ми можемо прогнозувати залізобетонно одну ліцензію – це те, що ми зараз бачимо. Але ми максимально включені, аби здобути ліцензії в усіх категоріях.