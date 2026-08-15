Виходила з настроєм, що нічим не гірша за олімпійських чемпіонок: Оляновська – про "бронзу" на ЧЄ-2026 з легкої атлетики

Українська легкоатлетка Людмила Оляновська після здобуття бронзової нагороди у напівмарафоні зі спортивної ходьби на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики заявила, що виходила на змагання з настроєм на рівні з олімпійськими чемпіонками.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Я виходила з настроєм, що нічим не гірша за олімпійських чемпіонок. Ми тренуємося в набагато гірших умовах, живемо під час війни. І можемо складати ще й яку конкуренцію".

Зауважимо, що 21 097,5 метрову відстань українка подолала за 1:31:07, що є національним рекордом України.

Раніше Дорощук виграв "срібло" зі стрибків у висоту на цьогорічній континентальній першості. Загалом це вже третя медаль для українських атлетів на ЧЄ-2026.

До цього бронзовою нагородою скарбничку України поповнив 25-річний метальник молота Михайло Кохан.