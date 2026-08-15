Оляновська виграла "бронзу" у напівмарафоні зі спортивної ходьби на ЧЄ-2026 та побила національний рекорд

Українська легкоатлетка Людмила Оляновська стала бронзовою призеркою у напівмарафоні зі спортивної ходьби на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики.

Уродженка Солобківців перетнула 21-кілометрову позначку за 1:31:07 години, що є національним рекордом України, адже раніше серед українських атлеток ніхто не досягав цього результату.

Зауважимо, що для 33-річної Оляновської це вже третя медаль, здобута на континентальній першості. Раніше вона вигравала "срібло" у 2014 році в Цюріху та "бронзу" в Римі 2024 року зі спортивної ходьби.

Українку випередила на три секунди представниця Італії Александріна Міхай. "Золотою" призеркою стала переможниця Олімпійських ігор 2024 року – іспанка Марія Перес.

А 8 сходинку посіла інша представниця України Марія Сахарук, її результат склав 1:34:28 години.

Результати напівмарафону зі спортивної ходьби (жінки).

Марія Перес (Іспанія) – 1:30:06 Александріна Міхай (Італія) – 1:31:04 Людмила Оляновська (Україна) – 1:31:07

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8. Марія Сахарук (Україна) – 1:34:28

Нагадаємо, що раніше Дорощук виграв "срібло" зі стрибків у висоту на цьогорічній континентальній першості. Загалом це вже третя медаль для українських атлетів на ЧЄ-2026.

До цього бронзовою нагородою скарбничку України поповнив 25-річний метальник молота Михайло Кохан.