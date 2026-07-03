Оляновська: Коли запросили на турнір, одразу сказали – приїжджайте бити рекорд світу

Українська скороходка Людмила Оляновська продовжує проводити один із найуспішніших сезонів в кар'єрі. На змаганнях в австрійському Айзенштадті 33-річна спортсменка не лише виграла дистанцію 1 миля, а й встановила новий світовий рекорд – 6:10.09. Це вже друге світове досягнення Оляновської у 2026 році після рекорду на дистанції 5000 метрів у приміщенні.

Після історичного виступу Оляновська в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" розповіла про емоції від нового рекорду, несподіване запрошення "побити світовий рекорд", особливості підготовки, тренувальний процес та головну ціль на другу половину сезону.

– Людмило, які у вас емоції від перемоги та нового світового рекорду?

– Мені подобається те, чим я займаюся. Просто щаслива, позитивна динаміка росту результату. Дуже задоволена, що змогла показати результат такого рівня.

– В який момент ви почали розуміти, що можете не просто виграти, а й встановити рекорд?

– Що буде новий рекорд, розуміли ще до початку змагань. Коли мене запросили на старт, у запрошенні було вказано: "Запрошуємо вас побити рекорд світу у спортивній ходьбі на 1 милю". Звичайно, це швидко, і може бути різний стан, різний день, коли просто не виходить бути досить швидкою, тому на 100% ніхто не впевнений, але налаштування були ще до змагань.

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– Це вже другий світовий рекорд у цьому році. В чому секрет таких результатів?

– Секрету немає, просто систематичні тренування. Правильно побудований тренувальний план, змагання, відновлення.

– Розкажіть трохи більше про тренування. Як і де вони проходять?

– Тренування різні. Коли я вдома, я тренуюся у Броварах під контролем Соломіна А. В. Коли на зборах і змаганнях, тренувальний процес веде і контролює Шелест О. П. Цього року були на зборах у Бразилії (там і був командний чемпіонат світу), потім на зборах у Сянках – це наші українські Карпати. Зараз після чемпіонату України і після цих змагань на 1 милю ми будемо готуватися до головного старту цього року – це чемпіонат Європи, і заключний етап підготовки ми проведемо в італійському місті Лівіньйо, гори, 1800 метрів над рівнем моря.

– Які ваші плани та амбіції на сезон далі?

– Про плани на майбутнє, сезон я майже ніколи не говорю, тому що сьогодні все добре, а завтра чи на змаганнях може щось статися (травми, хвороби), і вже озвучені плани не виправдані. Тому спочатку робимо, а потім кажемо.