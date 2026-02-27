Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Українська скороходка Оляновська встановила новий світовий рекорд на дистанції 5000 метрів

Микола Літвінов — 27 лютого 2026, 14:25
Українська скороходка Оляновська встановила новий світовий рекорд на дистанції 5000 метрів
Людмила Оляновська
liudmylaolianovska/instagram

Українська скороходка Людмила Оляновська встановила новий світовий рекорд у приміщенні на дистанції 5000 метрів, ставши першою жінкою в історії, якій вдалося подолати цей рубіж, вийшовши з 20 хвилин.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Історичне досягнення підкорилося спортсменці в перший день чемпіонату України з легкої атлетики у Києві, де вона фінішувала з часом 19:53.

Таким чином, українка перевершила попередній найкращий світовий результат на 8 секунд – цей рекорд тримався з 2014 року і належав італійці Елеонорі Гіоргі.

Коментуючи свій успіх, легкоатлетка не приховувала емоцій, хоча і зауважила, що побити свій же власний рекорд її буде важко.

"Що відчувала на останньому колі? Це надзвичайно сильний результат – для дівчини це космічний результат. Я зрозумію, що це за результат, коли захочу його знову перевершити – я розумію скільки треба буде зробити швидких відрізків, скільки треба буде пролити поту, покласти свого часу, щоб знову вийти в манеж і його побити. А зараз – я просто дуже щаслива і задоволена".

Нагадаємо, у січні Магучіх перемогла на Меморіалі Олексія Дем'янюка та cтала першою зі спортсменок у світі, яка взяла висоту 2,00 м у 2026 році.

Читайте також :
Фото Магучіх поділилася добіркою фото з тренувань перед стартом чемпіонату України з легкої атлетики
Легка атлетика Людмила Оляновська Рекорд

Легка атлетика

Магучіх поділилася добіркою фото з тренувань перед стартом чемпіонату України з легкої атлетики
Саладуха назвала три причини провалу України на Олімпіаді-2026
Магучіх розчулила мережу: стильні чорно-білі фото, светр із ведмедиком і трохи магії
У хутряній шапці від спонсора: Магучіх вразила фанатів стильним зимовим образом
Олімпійська чемпіонка встановила національний рекорд у новій для себе дисципліні

Останні новини