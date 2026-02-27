Українська скороходка Оляновська встановила новий світовий рекорд на дистанції 5000 метрів

Українська скороходка Людмила Оляновська встановила новий світовий рекорд у приміщенні на дистанції 5000 метрів, ставши першою жінкою в історії, якій вдалося подолати цей рубіж, вийшовши з 20 хвилин.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Історичне досягнення підкорилося спортсменці в перший день чемпіонату України з легкої атлетики у Києві, де вона фінішувала з часом 19:53.

Таким чином, українка перевершила попередній найкращий світовий результат на 8 секунд – цей рекорд тримався з 2014 року і належав італійці Елеонорі Гіоргі.

Коментуючи свій успіх, легкоатлетка не приховувала емоцій, хоча і зауважила, що побити свій же власний рекорд її буде важко.

"Що відчувала на останньому колі? Це надзвичайно сильний результат – для дівчини це космічний результат. Я зрозумію, що це за результат, коли захочу його знову перевершити – я розумію скільки треба буде зробити швидких відрізків, скільки треба буде пролити поту, покласти свого часу, щоб знову вийти в манеж і його побити. А зараз – я просто дуже щаслива і задоволена".

