Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Легка атлетика

Оляновська встановила світовий рекорд у спортивній ходьбі на 1 милю

Олександр Булава — 2 липня 2026, 00:04
Оляновська встановила світовий рекорд у спортивній ходьбі на 1 милю
Людмила Оляновська
ФЛАУ

Українська скороходка Людмила Оляновська встановила новий світовий рекорд зі спортивної ходьби на дистанції 1 миля (1,6 км) на турнірі в австрійському Айзенштадті.

Про це повідомляє ФЛАУ.

33-річна українка тріумфувала на змаганнях, фінішувавши першою на дистанції в одну милю з результатом 6:10.09 хвилини.

Цей результат дозволив їй оновити світовий рекорд, перевершивши попереднє досягнення одразу на 6,63 секунди. До цього найкращий час належав литовській спортсменці Саді Ейдікіте (6:16.72 хвилини), який вона встановила ще у 1990 році в Каунасі, виступаючи за збірну СРСР.

Найкращі результати в історії (1 миля):

  1. Людмила Оляновська (Україна) – 6:10.09 хвилин
  2. Сада Ейдікіте (СРСР) – 6:16.72
  3. Рейчел Сімен (Канада) – 6:17.29
  4. Деббі Лоуренс (США) – 6:18.03
  5. Мішелль Рогл (США) – 6:18.07

Нагадаємо, у лютому Оляновська встановила новий світовий рекорд у приміщенні на дистанції 5000 метрів, ставши першою жінкою в історії, якій вдалося подолати цей рубіж, вийшовши з 20 хвилин.

Людмила Оляновська

Людмила Оляновська

Українська скороходка Оляновська встановила новий світовий рекорд на дистанції 5000 метрів
Оляновська: Медалі в цьому кліматі були неможливі
Оляновська фінішувала в Топ-15 чемпіонату світу, Главан був дискваліфікований
Оляновська перемогла на командному чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби
Оляновська та Банзерук фінішували на 17 місці змішаної естафети у спортивній ходьбі

Останні новини