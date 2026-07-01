Оляновська встановила світовий рекорд у спортивній ходьбі на 1 милю

Українська скороходка Людмила Оляновська встановила новий світовий рекорд зі спортивної ходьби на дистанції 1 миля (1,6 км) на турнірі в австрійському Айзенштадті.

Про це повідомляє ФЛАУ.

33-річна українка тріумфувала на змаганнях, фінішувавши першою на дистанції в одну милю з результатом 6:10.09 хвилини.

Цей результат дозволив їй оновити світовий рекорд, перевершивши попереднє досягнення одразу на 6,63 секунди. До цього найкращий час належав литовській спортсменці Саді Ейдікіте (6:16.72 хвилини), який вона встановила ще у 1990 році в Каунасі, виступаючи за збірну СРСР.

Найкращі результати в історії (1 миля):

Людмила Оляновська (Україна) – 6:10.09 хвилин Сада Ейдікіте (СРСР) – 6:16.72 Рейчел Сімен (Канада) – 6:17.29 Деббі Лоуренс (США) – 6:18.03 Мішелль Рогл (США) – 6:18.07

Нагадаємо, у лютому Оляновська встановила новий світовий рекорд у приміщенні на дистанції 5000 метрів, ставши першою жінкою в історії, якій вдалося подолати цей рубіж, вийшовши з 20 хвилин.