Оляновська встановила світовий рекорд у спортивній ходьбі на 1 милю
Українська скороходка Людмила Оляновська встановила новий світовий рекорд зі спортивної ходьби на дистанції 1 миля (1,6 км) на турнірі в австрійському Айзенштадті.
Про це повідомляє ФЛАУ.
33-річна українка тріумфувала на змаганнях, фінішувавши першою на дистанції в одну милю з результатом 6:10.09 хвилини.
Цей результат дозволив їй оновити світовий рекорд, перевершивши попереднє досягнення одразу на 6,63 секунди. До цього найкращий час належав литовській спортсменці Саді Ейдікіте (6:16.72 хвилини), який вона встановила ще у 1990 році в Каунасі, виступаючи за збірну СРСР.
Найкращі результати в історії (1 миля):
- Людмила Оляновська (Україна) – 6:10.09 хвилин
- Сада Ейдікіте (СРСР) – 6:16.72
- Рейчел Сімен (Канада) – 6:17.29
- Деббі Лоуренс (США) – 6:18.03
- Мішелль Рогл (США) – 6:18.07
Нагадаємо, у лютому Оляновська встановила новий світовий рекорд у приміщенні на дистанції 5000 метрів, ставши першою жінкою в історії, якій вдалося подолати цей рубіж, вийшовши з 20 хвилин.