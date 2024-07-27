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У Парижі запалили олімпійський вогонь

Станіслав Лисак — 27 липня, 00:42
У Парижі запалили олімпійський вогонь

У Парижі запалали олімпійський вогонь, що символізує початок XXXIII літньої Олімпіади.

До пронесення олімпійського вогню долучилися чимало відомих спортсменів та зірок, зокрема, Сергій Бубка, репер Снуп Дог, Рафаель Надаль, Серена Вільямс, Зінедін Зідан та інші.

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Нагадаємо, що головна спортивна подія чотириріччя відбудеться у Парижі з 26 липня по 11 серпня. На Іграх у Парижі Україну представлять 140 спортсменів у 23 видах спорту. При тому ліцензій в нас лише 124. На жаль, це буде найменше українське представництво в історії Ігор, у яких наша держава бере участь починаючи з 1996 року, якщо брати до уваги літні Олімпіади.

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