Енді Маррей стане тренером британського тенісиста

Експерша ракетка світу Енді Маррей увійде у тренерський штаб іншого британського тенісиста, Джека Дрейпера.

Про це повідомляє ВВС.

Дрейпер, який посідає 50 місце в рейтингу АТР, нещодавно припинив співпрацю зі своїм тренером Джеймі Дельгадо. Маррей приєднається до його команди на час трав'яного сезону-2026.

"Я дуже вдячний Джеймі Дельгадо за все, що він зробив для мене за ці 6 місяців. Він – тренер світового рівня та прекрасна людина. Мене продовжить підтримувати, до якої на час трав'яного сезону доєднається Енді Маррей", – заявив Дрейпер.

Раніше Маррей був тренером Новака Джоковича, проте сторони припинили співпрацю в травні минулого року. Місяць тому про завершення кар'єри оголосив старший брат Маррея, Джеймі.