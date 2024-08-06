Ткач пройшов у плейоф скелелазіння на швидкість на Олімпіаді-2024

Український спортсмен Ярослав Ткач пройшов у плейоф скелелазіння на швидкість серед чоловіків на Олімпійських іграх 2024.

Українець посів 7 сходинку списку. У кожній зі своїх спроб він ставив новий національний рекорд України, спочатку Ярослав показав час 5.13 секунд, а далі — 5.11 секунд. Індонезійський скелелаз Леонардо Веддрік повторив світовий рекорд, та встановив новий олімпійський рекорд.

В 1/8 фіналу Ткач протистоятиме французу Бассі Мавему. Стадія плейоф у скелелазінні розпочнеться сьогодні, 6 серпня, о 14:35 за київським часом.

Зазначимо, що серед жінок у цій дисципліні Україну представляє Євгенія Казбекова, яка раніше посіла 14 сходинку у першій частині кваліфікації скелелазіння на Олімпіаді-2024.

За всіма головними подіями 11 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.