Квитки на церемонію відкриття Олімпіади коштують шалені гроші

Вперше в історії Олімпійських ігор церемонія відкриття відбудеться в форматі річкового параду, а Сена стане чарівним фоном для 10 500 олімпійських атлетів. Вона пройде в Парижі, у п'ятницю ввечері.

Організатори обіцяють унікальне шоу на човнах з мосту Аустерліц до площі Трокадеро з рухом близько 6 кілометрів. Процесія омине острови Сен-Луї та Сіте, на якому розташований легендарний собор Паризької Богоматері. Зупиняться човни поруч з Єнським мостом.

Очікується, що наживо церемонію будуть дивитися до 300 тисяч глядачів. Безкоштовно подивитися шоу можна лише з верхніх набережних Сени. Якщо ж бажаєте бути десь ближче, доведеться купувати квиток.

Ціни на квитки досягають космічних величин. Вони розподілені на категорії A, B, C, D, E+ та E (стоячі місця). Найкращі місця (категорія А) коштують 2 700 євро (121 748 грн) за квиток. Ціна на квитки категорії В — 1 600 євро (72 147 грн). Категорія С — 900 євро (40 582 грн), і їх вже немає в продажі. Категорія D — 500 євро (22 545 грн). Категорії Е+ коштує 250 євро (11 309 грн) і Е — 90 євро (4 058 грн). Двох останніх категорій також вже немає в продажі.

Маршрут параду відкриття Олімпійських ігор-2024

Максим Розенко, Чемпіон, з Парижу