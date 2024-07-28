Тріо українських тенісисток розпочинають Олімпійські ігри-2024 з перемог: підсумки 28 липня

28 липня, у другий день Олімпійських ігор-2024 змагалися 13 українських атлетів.

Як і напередодні, український дзюдоїст зміг виграти лише одну сутичку — Богдан Ядов у ваговій категорії до 66 кг в 1/16 фіналу переміг іппоном киргиза, однак уже наступний двобій став останнім на турнірі для 27-річного киянина. Дебютант Олімпійських ігор програв монголу Йондонперенлею.

18-річний український плавець Олександр Желтяков не зміг подолати попередній етап і пробитися у півфінал на дистанції 110 м на спині.

Олександр Желтяков НОК України

Продовжують розчаровувати своїми результати майстри кульової стрільби. Сергій Куліш не подолав кваліфікації у стрільбі з пневматичної рушниці з 10-метрової відстані.

Яна Беломоіна не змогла фінішувати у змаганнях з кросу в дисципліні маунтенбайк.Українка відстала на коло та змушена була припиниту боротьбу згідно з регламентом.

Українські веслувальники Ігор Хмара та Станіслав Ковальов не змогли напряму пробитися у півфінал двійки парної легкої ваги.

Українці посіли 4 місце у попередньому запливі. Для виходу в наступний раунд потрібно було потрапити у топ 2. Путівки здобули пари з Ірландії та Норвегії.

Тепер на українців чекає участь у втішних заїздах, де потрібно буде фінішувати у трійці найкращих для виходу в півфінал.

З перемог стартували українські тенісистки в одиночному розряді. Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська впевнено подолали бар'єр 1/32 фіналу. Одеситка не відчула опору японки Учідзіму, киянка у двох сетах виграла в новозеландки Радовчич, а Ястрмська здобула вольову перемогу над бразилійкою Пігоссі.

На жаль, Ангеліна Калініна змушена була знятися з турніру черех застуду.

Марта Костюк НОК України

Також перше коло у змаганнях з настільного тенісу подолала Маргарита Песоцька. Досвідчена українка у важкому поєдинку здолала таїландку Парананг.

Веслувальниця Вікторія Ус не змогла вийти у фінал на каное-одиночці у веслувальному слаломі, показавши 18-й результат у півфіналі.

Програла перший матч групового етапу єдина українська бадмінтоністка Поліна Бугрова. Харків'янка не змогла нічого протиставити індонезійці Тінюнг.

29 липня в Парижі буде розіграно 18 комплектів нагород. У боротьбу вступлять фехтувальниця Ольга Харлан і дзюдоїстка Дар'я Білодід.