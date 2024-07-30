Світоліна: Почувалася дуже втомленою ще до матчу

Українська тенісистка Еліна Світоліна вважає, що вона не змогла повноцінно відновитися до матчу 1/8 фіналу Олімпіади проти Барбари Крейчикової з Чехії.

Цитує Світоліну Трибуна.

"Дуже засмучена, що тут сказати, більше нічого не можу додати. Дуже складна суперниця була. Дуже складно відновитися після вчора. Але боролася.

Крейчикова непроста суперниця. Очікувала, що вона повернеться в матч, знайде якісь моменти, які допомагатимуть їй. Вона почала грати краще – і в нас почалася дуже важка гра. Сет був 7:6. Я не змогла отримати перевагу, на жаль. Але матч видався дуже складним. Десь я могла використати свої шанси, але, на жаль, не змогла в третьому сеті подавати як хотіла.

Я б не сказала, що мені щось допомагало сьогодні, бо почувалася дуже втомленою ще до матчу. Робила що могла. Учора дуже емоційний матч видався. Ми були в однакових умовах, для всіх була спека. Але вона зіграла трохи легший матч, ніж я. Вчора тільки о 2-й ночі мені вдалося заснути. Не дуже багато часу було на відновлення. Але намагалася віддати всі сили. На жаль, не вистачило", — сказала Світоліна.