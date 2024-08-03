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Харлан і компанія дізналися суперниць у півфіналі Олімпіади-2024

Ігор Чернявський — 3 серпня, 15:15
Харлан і компанія дізналися суперниць у півфіналі Олімпіади-2024

У півфіналі Олімпійських ігор-2024 із фехтування на шаблі жічноча збірна України зустрінеться з японською командою.

На стадії чвертьфіналу японки з рахунком 45:37 здолали угорську збірну. Цікаво, що Україна перемогла Італію з аналогічним рахунком.

Поєдинок Україна — Японія запланований на 16:20 за київським часом. Пряму трансляцію можна буде переглянути на "Суспільному".

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України здобула срібло, у фіналі поступившись представницям країни-терористки.

Найкраще досягнення українських шаблісток — золоті медалі у Пекіні-2008, де Харлан та компанія у фіналі здолали господарок Олімпіади — китаянок.

За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

Збірна України з фехтування Олімпійські ігри-2024 Україна на Олімпіаді-2024

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