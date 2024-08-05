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Сова-Ріжко не змогла пройти в 1/4 фіналу з вільної боротьби на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 5 серпня, 16:40
Сова-Ріжко не змогла пройти в 1/4 фіналу з вільної боротьби на Олімпіаді-2024

Українська борчиня Тетяна Сова-Ріжко поступилась представниці Індії Ніші Ніші в 1/8 фіналу з вільної боротьби серед жінок (68 кг) на Олімпійських іграх 2024.

Поєдинок розпочався з домінації українки 4:1, але суперниця поступово зрівнювала рахунок, За 15 секунд до кінця бою українка мала перевагу, але Ніші Ніші змогла виштовхати її за межі килима.

Зазначимо, що в разі виходу індуски до фіналу змагань, Тетяна отримає шанс потрапити до втішних сутичок.

За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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