Шведка Шестрем здобула друге золото у плаванні на Олімпіаді-2024

Шведська плавчиня Сара Шестрем здобула золото у запливі на 50 метрів вільним стилем серед жінок на Олімпійських іграх 2024.

Вона пропливла дистанцію за 23:71 секунди. Срібну медаль здобула Мег Гарріс з Австралії, а бронзова нагорода дісталася Чжан Юйфей із Китаю. Зазначимо, що для Шестрем це друга золота олімпійська нагорода на цих Іграх, раніше вона здобула золото у запливі на 100 метрів вільним стилем.

Також в активі титулованої плавчині є срібло Ріо-2016 на дистанції 200 метрів вільним стилем, та бронза на 100 метрів вільним стилем. На Олімпіаді-2020 у Токіо вона взяла срібло на дистанції 50 метрів вільним стилем.

1. 🥇 Сара Шестрем (Швеція) — 23,71

2. 🥈 Мег Гарріс (Австралія) — 23,97

3. 🥉 Чжан Юйфей (Китай) — 24,20

Нагадаємо, напередодні легендарна американська плавчиня Кейті Ледекі здобула чергове золото та тепер поділяє з Ларисою Латиніною перше місце серед жінок за кількістю перемог на Олімпіаді.

За всіма головними подіями 9 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.