Париж – ПСЖ: де і коли дивитися дербі в межах 34-го туру Ліги 1

У неділю, 17 травня, відбудуться останні матчі французької Ліги 1 сезону-2025/26. Зокрема, свій поєдинок зіграє ПСЖ, що зустрінеться у дербі з Парижем.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є паризький гранд, коефіцієнт на перемогу якого – 1,62. Нічия оцінюється в 4,70, перемога Парижа – у 5,00.

Перед останнім туром ПСЖ вже гарантовано став чемпіоном Франції. Париж же розмістився у середині турнірної таблиці. Колектив гарантовано не вилетить, проте й не претендує на єврокубки.

