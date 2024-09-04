Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Шість фіналів за участі України: розклад змагань українських плавців на Паралімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 4 вересня, 12:37
Шість фіналів за участі України: розклад змагань українських плавців на Паралімпіаді-2024
Андрій Трусов
Getty images

Сьогодні, 4 вересня, відбудеться сім фіналів у плаванні за участі українських спортсменів на Паралімпійських іграх 2024.

У сьомий змагальний день Ігор Україна може розраховувати одразу на десять медалей.

Розклад фіналів

  • 18:30. Ярослав Денисенко, Максим Веракса, Ілля Яременко: 100 м, вільний стиль, клас S12
  • 18:36. Анна Стеценко: 100 м, вільний стиль, клас S12
  • 18:42. Дмитро Ванзенко, Василь Крайник: 200 м, комплексний стиль, клас SM14
  • 19:59. Марина Вербова: 50 м, брас, клас SB3
  • 20:06. Андрій Трусов, Юрій Шенгур, Євгеній Богодайко: 50 м, вільний стиль, клас S7
  • 20:58. Збірна України: мікст, естафета 4х100 м, вільний стиль, 49 очок

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, що нижчий клас, то складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Наразі у медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 45 нагород: 9 золотих, 15 срібних і 21 бронзова.

За всіма найважливішими подіями сьомого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.

Збірна паралімпійців України Паралімпійська збірна України Паралімпіада-2024 Паралімпійські ігри-2024 Україна на Паралімпіаді-2024

Збірна паралімпійців України

Литовченко гарантувала медаль у настільному тенісі на Паралімпіаді-2024
Яровий та Коваль поділилися враженнями від виступів на Паралімпіаді-2024
10 медалей і 4 золота. Підсумки виступу українських спортсменів 3 вересня на Паралімпіаді-2024
Федота-Ісаєва здобула першу медаль для України у фехтуванні на Паралімпіаді-2024
Загребельний не зміг здобути медаль у стрибках у довжину на Паралімпіаді-2024

Останні новини