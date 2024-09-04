Шість фіналів за участі України: розклад змагань українських плавців на Паралімпіаді-2024

Сьогодні, 4 вересня, відбудеться сім фіналів у плаванні за участі українських спортсменів на Паралімпійських іграх 2024.

У сьомий змагальний день Ігор Україна може розраховувати одразу на десять медалей.

Розклад фіналів

18:30. Ярослав Денисенко, Максим Веракса, Ілля Яременко: 100 м, вільний стиль, клас S12

18:36. Анна Стеценко: 100 м, вільний стиль, клас S12

18:42. Дмитро Ванзенко, Василь Крайник: 200 м, комплексний стиль, клас SM14

19:59. Марина Вербова: 50 м, брас, клас SB3

20:06. Андрій Трусов, Юрій Шенгур, Євгеній Богодайко: 50 м, вільний стиль, клас S7

20:58. Збірна України: мікст, естафета 4х100 м, вільний стиль, 49 очок

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, що нижчий клас, то складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Наразі у медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 45 нагород: 9 золотих, 15 срібних і 21 бронзова.

За всіма найважливішими подіями сьомого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.