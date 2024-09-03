Десять шансів на медаль: розклад змагань українських плавців на Паралімпіаді-2024

Сьогодні, 3 вересня, відбудеться сім фіналів у плаванні за участі українських спортсменів на Паралімпійських іграх 2024.

У шостий змагальний день Ігор Україна може розраховувати одразу на десять медалей.

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, чим нижчий клас, тим складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.





Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Після п'ятого змагального дня наша збірна посідає 10 місце в медальному заліку, маючи 36 нагород: 5 золотих, 15 срібних та 15 бронзових.



