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Десять шансів на медаль: розклад змагань українських плавців на Паралімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 3 вересня, 13:52
Десять шансів на медаль: розклад змагань українських плавців на Паралімпіаді-2024
Ірина Пойда
Getty images

Сьогодні, 3 вересня, відбудеться сім фіналів у плаванні за участі українських спортсменів на Паралімпійських іграх 2024.

У шостий змагальний день Ігор Україна може розраховувати одразу на десять медалей.

Розклад фіналів

  • 18:30. Юрій Шенгур, Андрій Трусов, Євгеній Богодайко: 100 м, спина, клас S7
  • 19:05. Анна Гонтар: 50 м, батерфляй, клас S6
  • 19:27. Ярослав Семененко: 50 м, спина, клас S5
  • 19:33. Ірина Пойда: 50 м, спина, клас S5
  • 19:56. Данило Чуфаров, Михайло Сербін: 200 м, комплексний стиль, клас SM11
  • 20:40. Кирило Гаращенко: 200 м, комплексний стиль, клас SM13
  • 21:13. Ігор Німченко: 100 м, батерфляй, клас S10
Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, чим нижчий клас, тим складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Після п'ятого змагального дня наша збірна посідає 10 місце в медальному заліку, маючи 36 нагород: 5 золотих, 15 срібних та 15 бронзових.

За всіма найважливішими подіями шостого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.
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