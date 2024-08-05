Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Іспанія зіграє з Марокко, Франція зустрінеться з Єгиптом у півфіналі Олімпіади-2024

Станіслав Лисак — 5 серпня, 07:59
Іспанія зіграє з Марокко, Франція зустрінеться з Єгиптом у півфіналі Олімпіади-2024

Сьогодні, 5 серпня, відбудеться два півфінальних матчі футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 серед чоловіків.

Зокрема, Іспанія зустрінеться з Марокко, а господар Олімпіади, Франція, прийматиме Єгипет.

Зазначимо, що поєдинок за бронзові нагороди відбудеться 8 серпня, а фінал олімпійського турніру — 9 серпня.

Олімпійські ігри 2024, футбол
Півфінал, 5 серпня

19:00. Марокко — Іспанія

22:00. Франція — Єгипет

Нагадаємо, що збірна України не змогла пробитись у плейоф, посівши 3 сходинку в групі B. Її випередили Марокко та Аргентина. На рахунку підопічних Руслана Ротаня перемога над марокканцями, та поразки від аргентинців та Іраку.

За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

Париж-2024 Збірна Іспанії з футболу Збірна Франції з футболу Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024

Олімпійські ігри-2024

Магучіх: Я хочу покращити свій світовий рекорд
Визначились всі учасники плейоф Олімпіади-2024 з гандболу
Геращенко: Спорт — це психологія. Хто сильніший головою, той перемагає.
Чоловіча збірна Японії з фехтування на рапірі здобула золото Олімпіади-2024
Медальний залік Олімпіади-2024: Україна здобула друге золото

Останні новини