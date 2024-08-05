Іспанія зіграє з Марокко, Франція зустрінеться з Єгиптом у півфіналі Олімпіади-2024
Сьогодні, 5 серпня, відбудеться два півфінальних матчі футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 серед чоловіків.
Зокрема, Іспанія зустрінеться з Марокко, а господар Олімпіади, Франція, прийматиме Єгипет.
Зазначимо, що поєдинок за бронзові нагороди відбудеться 8 серпня, а фінал олімпійського турніру — 9 серпня.
Олімпійські ігри 2024, футбол
Півфінал, 5 серпня
19:00. Марокко — Іспанія
22:00. Франція — Єгипет
Нагадаємо, що збірна України не змогла пробитись у плейоф, посівши 3 сходинку в групі B. Її випередили Марокко та Аргентина. На рахунку підопічних Руслана Ротаня перемога над марокканцями, та поразки від аргентинців та Іраку.
За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.