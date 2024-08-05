Іспанія зіграє з Марокко, Франція зустрінеться з Єгиптом у півфіналі Олімпіади-2024

Сьогодні, 5 серпня, відбудеться два півфінальних матчі футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 серед чоловіків.

Зокрема, Іспанія зустрінеться з Марокко, а господар Олімпіади, Франція, прийматиме Єгипет.

Зазначимо, що поєдинок за бронзові нагороди відбудеться 8 серпня, а фінал олімпійського турніру — 9 серпня.

Олімпійські ігри 2024, футбол

Півфінал, 5 серпня

19:00. Марокко — Іспанія

22:00. Франція — Єгипет

Нагадаємо, що збірна України не змогла пробитись у плейоф, посівши 3 сходинку в групі B. Її випередили Марокко та Аргентина. На рахунку підопічних Руслана Ротаня перемога над марокканцями, та поразки від аргентинців та Іраку.