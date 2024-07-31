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Ротань: Наше перебування на Олімпіаді — це великий успіх для України

Андрій Яросименко — 31 липня, 10:17
Ротань: Наше перебування на Олімпіаді — це великий успіх для України

Головний тренер Олімпійської збірної України Руслан Ротань вважає, що перебування футбольної команди на Олімпійських іграх-2024 — це великий успіх для України.

Його слова передає УАФ.

"Я задоволений хлопцями, вони — великі молодці, можуть грати на рівні топкоманд. Але для цього потрібно, щоб такий запал був у кожному матчі. Коли ми граємо по сім годин матч в Україні, це дається взнаки.

Дякуємо футболістам за їхнє ставлення. І те, що ми на цьому турнірі — дуже великий успіх для нашої країни. А в майбутньому, якщо хлопці будуть так вірити у свою гру, то в нас будуть перемоги й на Олімпійських іграх. Дай Боже, щоб закінчилася війна, і був мир" — підсумував наставник.

Нагадаємо, українці у четвертому турі групового етапу Олімпіади-2024 поступилися збірній Аргентини (2:0), набравши три очки на груповому раунді, Україна завершила виступ на дебютних для себе Іграх. Аргентинці з другого місця вийшли в 1/4 фіналу, де протистоятимуть переможцю групи A.

Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

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Руслан Ротань

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