Ротань: Наше перебування на Олімпіаді — це великий успіх для України

Головний тренер Олімпійської збірної України Руслан Ротань вважає, що перебування футбольної команди на Олімпійських іграх-2024 — це великий успіх для України.

Його слова передає УАФ.

"Я задоволений хлопцями, вони — великі молодці, можуть грати на рівні топкоманд. Але для цього потрібно, щоб такий запал був у кожному матчі. Коли ми граємо по сім годин матч в Україні, це дається взнаки.

Дякуємо футболістам за їхнє ставлення. І те, що ми на цьому турнірі — дуже великий успіх для нашої країни. А в майбутньому, якщо хлопці будуть так вірити у свою гру, то в нас будуть перемоги й на Олімпійських іграх. Дай Боже, щоб закінчилася війна, і був мир" — підсумував наставник.