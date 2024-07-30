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Ротань: Аргентина майстерніша за Марокко

Андрій Яросименко — 30 липня, 10:47
Ротань: Аргентина майстерніша за Марокко

Головний тренер Олімпійської збірної України Руслан Ротань вважає, що суперниця України у третьому турі групового етапу Олімпійських ігор-2024 Аргентина, майстерніша за Марокко.

Про це він сказав на Youtube-каналі УАФ.

"Ми були виснажені не тільки у фізичному плані, але й в інформаційному, тому що був тиск серйозний. Я думаю, що хлопці відновились, чекаємо з нетерпінням на гру з Аргентиною.

Ця команда майстерна, вона більш структурна у порівнянні з Марокко, марокканці в технічному плані були кращими, але Аргентина в плані організації гри, не тільки атаки, але й оборони — це дуже сильна збірна, ми це прекрасно розуміємо", — сказав наставник.

Вирішальний матч проти Аргентини відбудеться у вівторок, 30 липня. Перемога гарантує Україні путівку у плейоф, а у випадку нічиєї все залежатиме від результату паралельного поєдинку Марокко — Ірак.

Зазначимо, що Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор 2024, та окремо проведе текстовий онлайн поєдинку України проти аргентинців.

Нагадаємо, олімпійська збірна України провела вже два матчі на Іграх-2024 у Парижі. У першому турі "синьо-жовті" поступилися Іраку, але в наступному поєдинку зберегли шанси на вихід з групи завдяки вольовій перемозі над Марокко.

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