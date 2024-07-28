Стати першим в історії: особливий шанс Дюранта на Олімпіаді-2024

Вже сьогодні, 28 липня, збірна США розпочне свій шлях на баскетбольному турнірі на Олімпійських іграх-2024. У першому турі групового етапу вона зіграє проти Сербії. Поєдинок розпочнеться о 18:15 за київським часом.

За всю історію проведення цього змагання (баскетбол з'явився на ОІ у 1936 році) американці лише тричі не грали у фіналах, а загалом не тріумфували лише 4 рази. Цього року їхній статус фаворита — незмінний. І якщо більшість людей говорить про значення цього турніру для Леброна, то ми хочемо розповісти про його напарника Кевіна Дюранта, точніше про особливий шанс увійти в історію Олімпійських ігор.

Ні, насправді Кевін вже в ній, адже він другий баскетболіст, який зміг стати триразовим олімпійським чемпіоном. Першим є його земляк Кармело Ентоні. І якщо Камело вже не зможе покращити свій результат, то в Дюранта є шанс зробити це вже на Іграх-2024. Окрім цього, в історії літніх Олімпійських ігор досі немає чотириразового чемпіона в командних видах спорту серед чоловіків. Тому ця можливість є дійсно особливою, і, можливо, останньою. Кевіну вже майже 36 років, тож навряд чи він зможе взяти участь в наступному турнірі.

Зазначимо. що на думку бейтингового оператора Favbet, збірна США є абсолютним фаворитом на турнірі. Коефіцієнт на перемогу американців — 1,05.

Хто також може стати чотириразовим олімпійським чемпіоном

Цього року на Олімпійських іграх є лише 2 (враховуючи Дюранта) триразові чемпіони. І другим є французький гандболіст Нікола Карабатич.

Він тріумфував у Пекіні-2008, Лондоні-2012 та Токіо-2020 (відбулися у 2021 році). Цього року збірна Франції також є одним з головних фаворитів турніру, хоч перший матч вони вже програли (проти Данії — 29:37).

Усі триразові олімпійські чемпіони в командних видах спорту

Водне поло

Після додавання водного поло, як одного із видів спорту на Олімпійських іграх, перший час домінувала збірна Великої Британії. Серед того складу було два триразових чемпіони. Проте, якби не Перша світова війна (через неї скасували Ігри-1916), то їх могло би бути значно більше.

1. Пол Радмілович (Велика Британія), чемпіон Лондона-1908, Стокгольма-1912 та Антверпена-1920;

2. Чарльз Сідні Сміт (Велика Британія), чемпіон Лондона-1908, Стокгольма-1912 та Антверпена-1920.

Після 1920 року домінація британців зникла. Відтоді 9 різних збірних вигравали цей турнір, деякі кілька разів. А найчастіше тріумфувала Угорщина, у неї 9 перемог. Лише 1 раз їх було три поспіль (знову завадила війна, проте вже Друга світова). І попри це, серед угорців одразу 8 триразових олімпійських чемпіонів.

3. Дєже Дярматі (Угорщина), чемпіон Гельсінкі-1952, Мельбурна-1956 та Токіо-1964;

4. Дєрдь Карпаті (Угорщина), чемпіон Гельсінкі-1952, Мельбурна-1956 та Токіо-1964;

5. Золтан Сечі (Угорщина), чемпіон Сіднея-2000, Афін-2004 та Пекіну-2008;

6. Тамаш Молнар (Угорщина), чемпіон Сіднея-2000, Афін-2004 та Пекіну-2008;

7. Тамаш Кашаш (Угорщина), чемпіон Сіднея-2000, Афін-2004 та Пекіну-2008;

8. Гергей Кішш (Угорщина), чемпіон Сіднея-2000, Афін-2004 та Пекіну-2008;

9. Тібор Бенедек (Угорщина), чемпіон Сіднея-2000, Афін-2004 та Пекіну-2008;

10. Петер Бірош (Угорщина), чемпіон Сіднея-2000, Афін-2004 та Пекіну-2008.

Баскетбол

Попри 16 золотих медалей у 20 розіграшах Олімпійських ігор, у збірній США лише два триразові чемпіони, про яких ми згадували раніше.

11. Кармело Ентоні, чемпіон Пекіну-2008, Лондона-2012 та Ріо-2016;

12. Кевін Дюрант, чемпіон Лондона-2012, Ріо-2016 та Токіо-2020. Бере участь в Олімпіаді-2024.

Гандбол

У гандболі є лише 3 триразові олімпійські чемпіони. Усі вони є представниками збірної Франції. Всі золоті медалі гандболісти отримали вже у цьому сторіччі.

13. Мікаель Ґіґу, чемпіон Пекіну-2008, Лондона-2012 та Токіо-2020;

14. Нікола Карабатич, чемпіон Пекіну-2008, Лондона-2012 та Токіо-2020. Бере участь в Олімпіаді-2024;

15. Люк Абало, чемпіон Пекіну-2008, Лондона-2012 та Токіо-2020.

Хокей на траві

У цьому виді спорту є одразу 7 триразових олімпійських чемпіонів. Всі вони є представниками Індії. І їх також могло би бути більше, якби не Друга світова війна.

16. Річард Аллен, чемпіон Амстердаму-1928, Лос-Анджелеса-1932, Берліна-1936;

17. Дгіан Чанд, чемпіон Амстердаму-1928, Лос-Анджелеса-1932, Берліна-1936;

18. Леслі Клавдій, чемпіон Лондона-1948, Гельсінкі-1952, Мельбурна-1956;

19. Рандгір Сінґг Джентл, чемпіон Лондона-1948, Гельсінкі-1952, Мельбурна-1956;

20. Ранґанатхан Франсіс, чемпіон Лондона-1948, Гельсінкі-1952, Мельбурна-1956;

21. Балбір Сінґх старший, чемпіон Лондона-1948, Гельсінкі-1952, Мельбурна-1956;

22. Удхам Сінгх, чемпіон Гельсінкі-1952, Мельбурна-1956 та Токіо-1964.

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