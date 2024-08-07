Не пощастило з сектором: Проценко пояснив, чому йому не вдалося кваліфікуватися у фінал Олімпійських ігор

Український легкоатлет Андрій Проценко вважає, що йому не пощастило з сектором у кваліфікації Олімпійських ігор-2024.

Про це він розповів у коментарі "Суспільному".

"Що не вдалося? Не вдалося взяти початкову висоту. Це дуже засмучує. Готовність була, не вдалося розстрибатися. Не пощастило з сектором, з моєї ноги стрибало лише двоє, і судді на це не звертали увагу. В основному всі стрибали з іншої ноги, а я махав і звертав на це увагу. Але це не виправдання, стрибати міг. Дуже хотілося потрапити до фіналу, щоб закінчити цей сезон на гарній ноті", — сказав Проценко.

Андрій не зміг взяти висоту 2,15 метра з трьох спроб. Ця висота підкорилася двом іншим представникам України, але лише один з них зміг вийти у фінал.

Зазначимо, що Проценко є бронзовим призером чемпіонату світу-2022. На Олімпійських іграх його найвищим досягненням є четверте місце в Ріо-2016, де Проценко стрибнув на висоту 2,33 метра. У Лондоні-2012 Андрій став дев'ятим, а в Токіо-2020 також не зумів подолати кваліфікаційний етап.

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