До біса хороші: олімпійський чемпіон розхвалив українських стрибунів

Олімпійський чемпіон зі стрибків у висоту Джанмарко Тамбері вважає, що українці дуже успішні у стрибках у висоту.

Своїми думками про українських легкоатлетів він поділився в коментарі для "Суспільного".

"Думаю, що стрибки у висоту в Україні до біса хороші. Ярослава Магучіх, Богдан Бондаренко, Андрій Проценко, ці молоді хлопці сьогодні (Лавський та Дорощук – прим.) – вони кидали мені виклик. Вони мене підштовхують. Я радий за хлопця, що став другим, молодий хлопець. Я вперше з ним стрибаю. Він видається дуже хорошим та добрим. Мені подобається, як він стрибає, його техніка. Впевнений, що він ще додасть. Побачимо його в Парижі. Хочу, щоб Андрій та Богдан повернулись, бо вони мої друзі", – сказав Тамбері.