Україна виборола сім ліцензій на Олімпійські ігри-2024 за світовим рейтингом
Україна виборола додаткові сім ліцензій на Олімпійські ігри-2024 з легкої атлетики за світовим рейтингом.
World Athletics опублікувала списки на офіційному сайті.
До Олімпіади відібрались Ольга Корсун (потрійний стрибок), Олег Дорощук, Андрій Проценко, Владислав Лавський (стрибки у висоту), Артур Фельфнер (метання списа), Роман Кокошко (штовхання ядра), Ігор Главан (спортивна ходьба).
Зазначимо, що загалом Україна має 20 ліцензій з легкої атлетики на Олімпіаду-2024. Це буде найменша за представництвом українська команда на Іграх за всю історію. Попередній найгірший показник – 43 атлети у 1996 році.
Раніше ми повідомляли, що Україна отримала 2 додаткові путівки у боротьбі через позбавлення квот в атлетів з Росії та Білорусі.