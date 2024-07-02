Україна виборола сім ліцензій на Олімпійські ігри-2024 за світовим рейтингом

Україна виборола додаткові сім ліцензій на Олімпійські ігри-2024 з легкої атлетики за світовим рейтингом.

World Athletics опублікувала списки на офіційному сайті.

До Олімпіади відібрались Ольга Корсун (потрійний стрибок), Олег Дорощук, Андрій Проценко, Владислав Лавський (стрибки у висоту), Артур Фельфнер (метання списа), Роман Кокошко (штовхання ядра), Ігор Главан (спортивна ходьба).

Зазначимо, що загалом Україна має 20 ліцензій з легкої атлетики на Олімпіаду-2024. Це буде найменша за представництвом українська команда на Іграх за всю історію. Попередній найгірший показник – 43 атлети у 1996 році.

Раніше ми повідомляли, що Україна отримала 2 додаткові путівки у боротьбі через позбавлення квот в атлетів з Росії та Білорусі.