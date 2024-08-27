Ми не маємо можливості додатково заохочувати фехтувальниць призовими, — президент ФФУ

Президент Федерації фехтуванні України Михайло Ілляшев в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту Чемпіона Станіславу Лисаку розповів, що ФФУ не виплачуватиме Ользі Харлан, Аліні Комащук, Олені Кравацькій та Юлії Бакастовій призових за здобуті на Олімпійських іграх 2024 медалі.

— Прокоментуйте перемоги, успіхи, чи Федерація взагалі розраховувала, як пройшов цей цикл підготовки, як вам результати?

— Безумовно, ми розраховували та вірили у медалі, бо фехтування завжди привозить медалі з Олімпійських ігор, різні види зброї, але привозять. Якщо б не було жодної медалі, ми б вважали, що це поганий виступ, з однією медаллю ми вважали б, що це добрий виступ, а все, що більше — відмінний. Просто різна ступінь відмінності. Тому, коли Ольга Харлан здобула першу нагороду, ми всі видихнули, а коли вже золото взяли, то це було справжнє свято.

Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька та Аліна Комащук НОК України

— Федерація боксу України буде виплачувати Олександру Хижняку додаткові призові, чи планує це робити Федерація фехтування?

— Наскільки я знаю, Хижняку не ФБУ виплачує, а Олександр Усик.

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— За нашою інформацією, саме Федерація.

— Я не чув про це. Федерація — це громадська організація, не багата, я б сказав бідна. Тому, те, що спортсменки отримають від держави, місцевої влади, матимуть. Федерація не має можливості додатково заохочувати, на жаль, на цей день.

— Зараз розпочинається новий олімпійський цикл. Після успіхів у Парижі чи можливо, що фінансово допомагатиме більше держава, або ж інвестори зʼявляться?

— Дивіться, держава не дає кошти федераціям на фінансування спортсменів, тренерів, змагальний процес. Тобто Федерація — це громадська організація, яка отримує кошти від членських внесків членів та від спонсорів, з якими ми працюємо. У нас є спонсори, ми постійно працюємо та намагаємося розширити поле партнерів. Але вони передусім необхідні федерації для допомоги, підтримки розвитку дитячого, юнацького спорту, бо це те, де найбільше проблем. Там і екіпірування потрібно купувати, і інвентар, оскільки збірники — це спорт найвищих досягнень, вони забезпечені державою і спонсорськими контрактами із виробниками спеціалізованих фехтувальних товарів та екіпіровки.

— Зараз повномасштабна війна також впливає на організацію цих процесів.

— Знаєте, сьогодні дійсно важко працювати зі спонсорами, бо є спонсори, меценати, у них більше увага направлена на війну, ліквідацію наслідків, допомогу постраждалим від війни. І коли в якогось мецената є зайві кошти, буде порівняння, куди їх витратити: на допомогу дитячій зруйнованій лікарні чи Федерації фехтування. Я думаю, більшість людей обере допомогу дітям. Тому в нас зараз робота більше спрямована на пошук не меценатів, а спонсорів, з якими ми вибудовуємо роботу, щоб вони також мали якийсь хороший результат від роботи з нами, а не просто витрачали кошти.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2024 Україна у фехтуванні здобула дві медалі. Ольга Харлан стала бронзовою призеркою в особистому турнірі шаблісток, а в командних змаганнях Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова та вищезгадана Харлан виграли золото.

Додамо, що Комащук, Кравацька та Бакастова 125 тисяч за золоту медаль отримають від України по 125 тисяч євро призових, а Харлан держава виплатить на 80 тисяч євро більше, оскільки Ольга здобула дві медалі.