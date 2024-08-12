Олімпійська арифметика: скільки Харлан заробила на п'яти Іграх

Першу золоту медаль на Олімпійських іграх 2024 у Парижі завоювала наша жіноча команда з фехтування (шабля), лідером якої була досвідчена Ольга Харлан. Не було б Ольги, навряд чи нашій країні варто було б розраховувати на перемогу у цій спортивній дисципліні. До цього 33-річна Харлан завоювала бронзову медаль в особистій першості, тож заслужила від нашої держави олімпійські призові в розмірі 205 тисяч доларів (125 тисяч за золоту медаль та 80 тисяч за бронзову).

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А починалося все для Ольги у Пекіні-2008, де наша команда вперше завоювала "золото", за яке тоді держава виплачувала премію в розмірі 100 тисяч доларів.

У Лондоні-2012 українка завоювала бронзову нагороду в особистій першості, за яку отримала 55 тисяч доларів. На жаль, у Лондоні-2012 команда першість в шаблі не проводилась.

У Ріо-де-Жанейро-2016 Харлан знову здобула бронзову медаль в особистій першості (премія склала 55 тисяч доларів) та срібну в командних змаганнях (80 тисяч доларів). Тож в Бразилії Ольга заробила олімпійські призові в розмірі 135 тисяч доларів.

У Токіо-2020 Харлан виступила невдало, але успіх у Парижі-2024 повністю перекрив фіаско в Японії. Всього за 5 Олімпіад українка заробила майже півмільйона доларів призових. А точніше — 495 тисяч доларів. Зауважимо, що для цього Харлан знадобилося понад 16 років.

Олімпійські призові Харлан

Пекін-2008 — 100 тисяч доларів

Лондон-2012 — 55 тисяч доларів

Ріо-де Жанейро-2016 — 135 тисяч доларів

Токіо-2020 — 0

Париж-2024 — 205 тисяч доларів

Всього 495 тисяч доларів

Ольга Харлан Getty Images

Ольга є рекордсменкою за олімпійськими призовими від нашої держави. Наприклад, чотириразова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова отримала від держави за 5 олімпійських медалей (4 золоті та 1 срібну) 330 тисяч доларів. Річ у тім, що в Сіднеї-2000, де Клочкова завоювала дві золоті й одну срібну медаль, олімпійське "золото" оцінювалося у 50 тисяч доларів, "срібло" — в 30 тисяч доларів.

Тож в Австралії Яна заробила 130 тисяч доларів. В Афінах-2004 плавчиня виграла ще дві золоті медалі. На той час олімпійське "золото" держава оцінила в 100 тисяч доларів, тож в Греції Клочкова поповнила свій банківський рахунок на 200 тисяч доларів. В Пекіні-2008 плавчиня виступила прапороносцем збірної України на церемонії відкриття, але цим і обмежилась. Тож всього чотириразова олімпійська чемпіонка заробила 330 тисяч доларів.

Олімпійські призові Клочкової

Сідней-2000 — 130 тисяч доларів

Афіни-2004 — 200 тисяч доларів

Пекін-2008 — 0

Всього 330 тисяч доларів

Максим Розенко, Чемпіон, з Парижа