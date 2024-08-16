Хижняк отримав мільйон від Полтавської громади за золото на Олімпіаді-2024

Український боксер Олександр Хижняк отримав 1 мільйон гривень за золоту медаль на Олімпійських іграх 2024.

Про це повідомляє Полтавська Думка.

Зазначається, що ці гроші спортсмену виплатить Полтавська громада. Його батько та тренер Олександр Хижняк-старший також отримає 500 тисяч.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон Парижу-2024 отримає премію від держави в розмірі 125 тисяч доларів. Також додаткову преміальні в розмірі 100 тисяч доларів йому виплатить абсолютний чемпіон світу з професійного боксу Олександр Усик.

Напередодні олімпійський чемпіон розповів, куди планує витратити ці кошти. За його словами, він спрямує частину призових на допомогу українським військовим.