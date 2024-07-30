Бугрова: Я рада закінчити виступи на Олімпіаді-2024 перемогою
Українська спортсменка Поліна Бугрова не розчаровується через виліт із турніру з бадмінтону на Олімпійських іграх-2024.
Її слова передає Суспільне Спорт.
"Задоволена перемогою, але якість гри була не дуже у певні моменти. Але я задоволена закінчити виступи на Олімпіаді перемогою. Радію, що змогла здобути цю перемогу і довести, що я сильніша.
Дуже емоційна була гра. Ми часто граємо одна проти одної, я завжди виходжу вперед, але не знаю, як довести це до кінця партії. Так буває, це досвід, ще тільки вийшла з юніорок. Вона — досвідченіша гравчиня, розуміє, як контролювати цю ситуацію. Але я дуже рада, що змогла закінчити матч на свою користь", — сказала Поліна.
Зазначимо, що перемогу у другому турі над чешкою Терезою Швабіковвою (2:1), Поліна стала другою у своїй групі, та не змогла вийти у плейоф, куди потрапляють лише переможниці. Для неї ця Олімпіада стала дебютною у кар'єрі, вона єдина представниця України у бадмінтоні на Іграх у Парижі.
Нагадаємо, Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.