Бугрова: Я рада закінчити виступи на Олімпіаді-2024 перемогою

Українська спортсменка Поліна Бугрова не розчаровується через виліт із турніру з бадмінтону на Олімпійських іграх-2024.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Задоволена перемогою, але якість гри була не дуже у певні моменти. Але я задоволена закінчити виступи на Олімпіаді перемогою. Радію, що змогла здобути цю перемогу і довести, що я сильніша.

Дуже емоційна була гра. Ми часто граємо одна проти одної, я завжди виходжу вперед, але не знаю, як довести це до кінця партії. Так буває, це досвід, ще тільки вийшла з юніорок. Вона — досвідченіша гравчиня, розуміє, як контролювати цю ситуацію. Але я дуже рада, що змогла закінчити матч на свою користь", — сказала Поліна.