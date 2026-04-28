Попри перемогу Бугрової: збірна України програла Данії на турнірі Uber Cup з бадмінтону

Жіноча збірна України з бадмінтону зазнала чергової поразки на престижному турнірі Uber Cup, який стартував 24 квітня у данському Хорсенсі.

Українки програли Данії 1:4, хоча саме синьо-жовта команда першою повела в очному протистоянні. Поліна Бугрова перемогла у лобовій битві Ліне Крістоферсен – 2:1 (12:21, 21:19 та 21:15).

Бугрова присвятила цю перемогу Україні.

"Для України, для моєї країни. Сьогодні був шалений матч", – написала Поліна.

Однак вже у наступному поєдинку Софія Лаврова без шансів поступилася Ліне К'ярсфельдт – 0:2 (10:21, 9:21). Також своїй суперниці Амалії Шульц, яка вперше у цьому протистоянні вивела Данію уперед, програла Марія Столяренко – 0:2 (12:21, 4:21).

У жіночому парному розряді український дует Анастасія Алимова / Раія Альмалалха зазнав поразки 0:2 (двічі по 6:21).

У п'ятому матчі данська пара Амалія Цецилія Кудськ / Метте Верге тріумфувала над українками Лаврова / Столяренко – 21:14, 21:10.

Нагадаємо, що раніше Україна зазнала фіаско проти збірних Китаю (0:5) та Індії (1:4). Зазначимо, що синьо-жовта команда вперше бере участь у турнірі такого рівня, де змагаються найкращі збірні світу за престижні командні титули в бадмінтоні.