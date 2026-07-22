Бугрова та Кантемир з перемоги стартували на China Open-2026

Український дует Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир виграв стартовий поєдинок на China Open 2026.

У матчі першого кола українки здолали 11-й номер світового рейтингу, японський дует Руй Хірокамі / Саяка Хобара. Зустріч завершилась з рахунком 2:1.

У поєдинку 1/8 фіналу українкам протистоятиме Пірлі Тан/Тхінаа Муралітхаран з Малайзії.

BWF WORLD TOUR – China Open 2026

Перше коло, 22 липня

Поліна Бугрова / Євгенія Кантемир (Україна) - Руй Хірокамі / Саяка Хобара (Японія) 2:1 (13:21, 23:21, 21:19)

Нагадаємо, що Бугрова та Кантемир виграли бронзові медалі у парному розряді на чемпіонаті Європи-2026.