Бугрова та Кантемир поступилися китайській парі в 1/16 фіналу Indonesia Open
Євгенія Кантемір та Поліна Бугрова
Instagram Поліни Бугрової
Український дует Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир не зміг вийти з 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Індонезії з бадмінтону.
В 1/16 фіналу українки поступилися китаянкам Лю Шен Шу та Тан Нін – 10:21, 10:21
Пари вже зустрічалися раніше на Japan Open, де "синьо-жовті" поступилися з рахунками 15:21 та 12:21.
Відкритий чемпіонат Індонезії з бадмінтону
Жінки, пари, 1/16 фіналу
Лю Шен Шу / Тан Нін (Китай) – Поліна Бугрова / Євгенія Кантемир (Україна) 21:10, 21:10
Нагадаємо, що Бугрова та Кантемир виграли бронзові медалі у парному розряді на чемпіонаті Європи-2026.