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Бугрова та Кантемир поступилися китайській парі в 1/16 фіналу Indonesia Open

Володимир Слюсарь — 3 червня 2026, 11:14
Бугрова та Кантемир поступилися китайській парі в 1/16 фіналу Indonesia Open
Євгенія Кантемір та Поліна Бугрова
Instagram Поліни Бугрової

Український дует Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир не зміг вийти з 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Індонезії з бадмінтону.

В 1/16 фіналу українки поступилися китаянкам Лю Шен Шу та Тан Нін – 10:21, 10:21

Пари вже зустрічалися раніше на Japan Open, де "синьо-жовті" поступилися з рахунками 15:21 та 12:21.

Відкритий чемпіонат Індонезії з бадмінтону
Жінки, пари, 1/16 фіналу

Лю Шен Шу / Тан Нін (Китай) – Поліна Бугрова / Євгенія Кантемир (Україна) 21:10, 21:10

Нагадаємо, що Бугрова та Кантемир виграли бронзові медалі у парному розряді на чемпіонаті Європи-2026.

Бадмінтон Поліна Бугрова Євгенія Кантемир

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