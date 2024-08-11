Підсумки Олімпіади-2024: на якому місці опинилась Україна та як виступала на минулих ОІ

До церемонії закриття XXXIII Літніх Олімпійських ігор 2024 року залишилися лічені години, а спортсмени розігрують останні комплекти медалей, які вже не вплинуть на загальне мусце України в медальному заліку.

Тож за підсумками Ігор в Парижі українські спортсмени здобули 12 медалей: 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзових. Золоті нагороди вибороли Ярослава Магучіх у стрибках у висоту, Олександр Хижняк у боксі, та команда фехтувальниць на шаблі, у складі якої виступали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.

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Загалом Україна розмістилася на 22 сходинці в медальному заліку, що є 3 найгіршим результатом. Наш сайт вирішив порівняти цей результат з минулими Олімпійськими іграми.

Атланта-1996

На Олімпіаді 1996 року, яка пройшла в Атланті, наші спортсмени здобули загалом 23 медалі: 9 золотих, 2 срібні та 11 бронзових. У підсумку Україна опинилася на 9 місці.

Сідней-2000

Наступний розіграш турніру завершився з такою ж кількістю медалей, проте цього разу перемог було втричі менше. Загалом українці здобули 3 золота і по 10 срібла та бронзи. Тоді Україна завершила Олімпіаду на 21 сходинці.

Афіни-2004

Олімпійські ігри в Афінах принесли Україні вже 22 медалі: 8 золотих, 5 срібних та 9 бронзових. Українцям не вистачило 1 срібла, щоб обійти Угорщину в медальному заліку. Зрештою, наша країна посіла 13 місце.

Пекін-2008

В Пекіні наші спортсмени здобули стільки ж медалей, що і 4 роки тому: 7 золотих, 4 срібних та 11 бронзових. У підсумку Україна опинилася на 12 сходинці. Як і на минулому турнірі, українцям не вистачило 1 срібла, щоб піднятися на 1 позицію вище та обійти Нідерланди.

Лондон-2012

У столиці Великої Британії українські спортсмени вперше здобули менш ніж 20 медалей — 19: 5 золотих, 4 срібних та 10 бронзових. Зрештою, Україна завершила турнір на 15 позиції в медальному заліку.

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Ріо-2016

Олімпійські ігри 2016 року в Ріо-Де-Жанейро стали найгіршими за кількістю нагород — 11: 2 золота, 5 срібла та 4 бронзи. Такий результат опустив Україну на 31 сходинку.

Токіо-2020

І якщо за кількістю медалей Олімпіада в Токіо була далеко не найгіршою (їх було 19), то за підсумковим місцем в медальному заліку, ці Ігри стали найгіршими із запасом. Україна завершила турнір на 44 місці. Причиною цьому стала лише 1 золота медаль. Також було 6 срібних та 12 бронзових.