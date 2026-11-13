Україна завершила юнацькі Олімпійські ігри-2026 на 11 місці медального заліку

Збірна України зупинилась за крок до топ-10 медального заліку юнацьких Олімпійських ігор.

Про це повідомила пресслужба змагань.

За підсумками усіх стартів українці здобули три золоті, три срібні та три бронзові нагороди – 11 позиція. На 10 місці розмістилась збірна Хорватії – три "золота" та чотири "срібла".

Переможцем командного заліку став Китай, спортсмени з якого виграли 17 золотих медалей, 8 срібних та 7 бронзових.

Зазначимо, що найкращим результатом в історії літніх юнацьких Олімпійських ігор для України були змагання 2010 року в Сингапурі: тоді наші спортсмени виграли 33 медалі (9 золотих, 9 срібних та 15 бронзових).

Нагадаємо, ЮОІ-2026 для України завершились срібною нагородою Ніколь Джурик у брейкінгу.