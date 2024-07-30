Перша медаль і сльози Білодід: як минуло для українців 29 липня на Олімпійських іграх-2024

У четвертий день Олімпійських ігор-2024 у Парижі на старти вийшло 23 українські атлети, 13 (у 6 видах) із яких змагалися за медалі.

Найбільші сподівання уболівальників були на фехтувальницю Ольгу Харлан і дзюдоїстку Дар'ю Білодід. Десь потайки й на чоловічу команду в спортивній гімнастиці.

І легендарна шаблістка не підвела. Є перша медаль України в Парижі. Бронзова!

🥉Ольга Харлан дуже впевнено пройшла перші три раунди та натрапила у півфіналі на другу у світовому рейтингу, француженку Сару Бальзер. На жаль, поразка і, як наслідок, "бронзовий" матч. Сутичку за "бронзу" проти кореянки Чой Су Йон Харлан розпочала нервово, відпустила суперницю у відрив, але вчасно згадала про свій славнозвісний характер і зуміла вирівняти рахунок, поступаючись 5:11. А далі була класика жанру, далі був рахунок 14:14 і вирішальний, переможний укол від українки.

Ольга Харлан НОК України/Микола Синельников

Тепер Харлан — п'ятиразова призерка Олімпійських ігор!

Ольга Харлан з бронзовою медаллю Getty Images

Також слід відзначити подруг Харлан по команді: Аліну Комащук і Олену Кравацьку, які вилетіли досить швидко, однак продемонстрували хороше фехтування, що не може не тішити напередодні командних змагань. 32-річна Кравацька в 1/16 фіналу програла один укол чемпіонці світу 2022 та 2023 років Емура Місакі з Японії.

На жаль, Дар'я Білодід припинила боротьбу на стадії 1/8 фіналу. Киянка не змогла здолати опір японки Фунакабо, заробивши три "шидо". та отримала дискваліфікацію.

Розпач Дар'ї Білодід Europeanjudo

Українська пара Олена Костевич та Віктор Банькін не зуміли подолати кваліфікацію в стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м у міксті. Українці продемонстрували 13-й результат у відбіркових змаганнях, до фіналу вийшли найкращі 4 команди.

Перший млинець виявився глевким для 19-річн Ніки Шарафутдінової. Криворіжка не змогла вийти у півфінал 100-метрівки на спині на дебютній для себе Олімпіаді. Українка стала 22-ю за результатом кваліфікації.

Українська майстри кульової стрільби Олена Костевич та Віктор Банькін не зуміли подолати кваліфікацію у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м у міксті. Українці показали 13-й результат у відбіркових змаганнях, до фіналу вийшли найкращі 4 команди.

Українські веслувальники Станіслав Ковальов та Ігор Хмара через втішні заїзди вийшли до півфіналу двійки парної. Змагання 1/2 фіналу відбудеться в середу, 31 липня.

Михайло Романчук сенсаційно не зумів вийти у фінал Олімпійських ігор-2024 з плавання на 800 метрів вільним стилем. Бронзовий призер Олімпіади-2020 у Токіо та олімпійський рекордсмен у цій дисципліні фінішував восьмим у своєму попередньому запливі.

Олексій Середа та Кирило Болюх посіли п'яте місце в фіналі синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки. Впевнену перемогу здобули китайські спортсмени.

Ярослав Жмуденко зазнав розгромної поразки від китайця Чженьдон Фаня в другому колі Олімпійських ігор. У турнірі з настільного тенісу на Іграх у Парижі від України залишилася лише одна представниця — Маргарита Песоцька.

Невдало виступив на своїй дебютній Олімпіаді український велосипедист Олександр Гудима, який завершив гонку в дисципліні крос (маунтенбайк) на 32-й позиції. Українець став одним з тих, кого зняли з дистанції за відставання на коло.

Український боксер Дмитро Ловчинський поступився австралійцеві Теремоану Джуніору на старті олімпійського турніру з боксу у ваговій категорії понад 92 кг.

Зовсім трішки до медалі не вистачило українським гімнастам у командному багатоборстві. Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Назар Чепурний, Ігор Радівілов і Радомир Стельмах до останнього виду претендували на медаль, однак у підсумку фінішували п'ятими.

Українські тенісистки виграли з 5 матчів виграли 4.

Марта Костюк не без проблем у першому сеті перемогла господарку Олімпіади Клару Бюрель і вийшла в 1/8 фіналу, де її суперницею стане восьма ракетка світу, гречанка Марія Саккарі.

Порадувала уболівальників й Еліна Світоліна, яка у трисетовому поєдинку здолала опір 6 ракетки світу, американки Джессіки Пегули. Далі на одеситку чекає чинна чемпіонка Вімблдона Барбора Крейчикова з Чехії.

Еліна Світоліна Getty Images

На жаль, не змогла подолати бар'єр другого кола Даяна Ястремська, яка у двох сетах поступилася колумбійці Камілі Осоріо.

Врешті змогли стартувати (корективи внесли зливи у перший день змагань) на турнірі сестри Кіченок у парному розряді. Українки впевнено вийшли в 1/8 фіналу, перегравши у двох сетах пару з Китаю.

Ще одна українська пара Ястремська/Костюк перемогла суперниць із Польщі.

30 липня в Парижі буде розіграно 12 комплектів нагород у 8 видах олімпійської програми.