Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Перша медаль і сльози Білодід: як минуло для українців 29 липня на Олімпійських іграх-2024

— 30 липня, 00:33
Перша медаль і сльози Білодід: як минуло для українців 29 липня на Олімпійських іграх-2024

У четвертий день Олімпійських ігор-2024 у Парижі на старти вийшло 23 українські атлети, 13 (у 6 видах) із яких змагалися за медалі.

Найбільші сподівання уболівальників були на фехтувальницю Ольгу Харлан і дзюдоїстку Дар'ю Білодід. Десь потайки й на чоловічу команду в спортивній гімнастиці.

І легендарна шаблістка не підвела. Є перша медаль України в Парижі. Бронзова!

🥉Ольга Харлан дуже впевнено пройшла перші три раунди та натрапила у півфіналі на другу у світовому рейтингу, француженку Сару Бальзер. На жаль, поразка і, як наслідок, "бронзовий" матч. Сутичку за "бронзу" проти кореянки Чой Су Йон Харлан розпочала нервово, відпустила суперницю у відрив, але вчасно згадала про свій славнозвісний характер і зуміла вирівняти рахунок, поступаючись 5:11. А далі була класика жанру, далі був рахунок 14:14 і вирішальний, переможний укол від українки.

Ольга Харлан

Ольга Харлан

НОК України/Микола Синельников

Тепер Харлан — п'ятиразова призерка Олімпійських ігор!

Українська фехтувальниця Ольга Харлан із бронзовою медаллю Олімпійських ігор-2024 у Парижі

Ольга Харлан з бронзовою медаллю

Getty Images

Також слід відзначити подруг Харлан по команді: Аліну Комащук і Олену Кравацьку, які вилетіли досить швидко, однак продемонстрували хороше фехтування, що не може не тішити напередодні командних змагань. 32-річна Кравацька в 1/16 фіналу програла один укол чемпіонці світу 2022 та 2023 років Емура Місакі з Японії.

На жаль, Дар'я Білодід припинила боротьбу на стадії 1/8 фіналу. Киянка не змогла здолати опір японки Фунакабо, заробивши три "шидо". та отримала дискваліфікацію.

Розпач Дар'ї Білодід

Розпач Дар'ї Білодід

Europeanjudo

Українська пара Олена Костевич та Віктор Банькін не зуміли подолати кваліфікацію в стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м у міксті. Українці продемонстрували 13-й результат у відбіркових змаганнях, до фіналу вийшли найкращі 4 команди.

Перший млинець виявився глевким для 19-річн Ніки Шарафутдінової. Криворіжка не змогла вийти у півфінал 100-метрівки на спині на дебютній для себе Олімпіаді. Українка стала 22-ю за результатом кваліфікації.

Українська майстри кульової стрільби Олена Костевич та Віктор Банькін не зуміли подолати кваліфікацію у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м у міксті. Українці показали 13-й результат у відбіркових змаганнях, до фіналу вийшли найкращі 4 команди.

Українські веслувальники Станіслав Ковальов та Ігор Хмара через втішні заїзди вийшли до півфіналу двійки парної. Змагання 1/2 фіналу відбудеться в середу, 31 липня.

Михайло Романчук сенсаційно не зумів вийти у фінал Олімпійських ігор-2024 з плавання на 800 метрів вільним стилем. Бронзовий призер Олімпіади-2020 у Токіо та олімпійський рекордсмен у цій дисципліні фінішував восьмим у своєму попередньому запливі.

Олексій Середа та Кирило Болюх посіли п'яте місце в фіналі синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки. Впевнену перемогу здобули китайські спортсмени.

Ярослав Жмуденко зазнав розгромної поразки від китайця Чженьдон Фаня в другому колі Олімпійських ігор. У турнірі з настільного тенісу на Іграх у Парижі від України залишилася лише одна представниця — Маргарита Песоцька.

Невдало виступив на своїй дебютній Олімпіаді український велосипедист Олександр Гудима, який завершив гонку в дисципліні крос (маунтенбайк) на 32-й позиції. Українець став одним з тих, кого зняли з дистанції за відставання на коло.

Український боксер Дмитро Ловчинський поступився австралійцеві Теремоану Джуніору на старті олімпійського турніру з боксу у ваговій категорії понад 92 кг.

Зовсім трішки до медалі не вистачило українським гімнастам у командному багатоборстві. Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Назар Чепурний, Ігор Радівілов і Радомир Стельмах до останнього виду претендували на медаль, однак у підсумку фінішували п'ятими.

Українські тенісистки виграли з 5 матчів виграли 4.

Марта Костюк не без проблем у першому сеті перемогла господарку Олімпіади Клару Бюрель і вийшла в 1/8 фіналу, де її суперницею стане восьма ракетка світу, гречанка Марія Саккарі.

Порадувала уболівальників й Еліна Світоліна, яка у трисетовому поєдинку здолала опір 6 ракетки світу, американки Джессіки Пегули. Далі на одеситку чекає чинна чемпіонка Вімблдона Барбора Крейчикова з Чехії.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Getty Images

На жаль, не змогла подолати бар'єр другого кола Даяна Ястремська, яка у двох сетах поступилася колумбійці Камілі Осоріо.

Врешті змогли стартувати (корективи внесли зливи у перший день змагань) на турнірі сестри Кіченок у парному розряді. Українки впевнено вийшли в 1/8 фіналу, перегравши у двох сетах пару з Китаю.

Ще одна українська пара Ястремська/Костюк перемогла суперниць із Польщі.

30 липня в Парижі буде розіграно 12 комплектів нагород у 8 видах олімпійської програми.

Останні новини