Костюк здолала француженку Бюрель у другому колі Олімпійських ігор-2024

Перша ракетка України Марта Костюк здолала представницю Франції Клару Бюрель у другому колі Олімпійських ігор-2024.

Матч тривав 2 години 3 хвилини та завершився з рахунком 7:6(3), 6:2. Марта допустилася семи подвійних помилок (1 у Клари) та відіграла 7 з 10 брейкпойнтів (6 з 11 у суперниці).

У першому сеті українка впевнено почала домінувати, але Бюрель перехопила ініціативу, та зрівняла рахунок, у висновку, тенісистки почали грати тай-брейк, за результатами якого Костюк здобула перемогу.

Другий сет був повністю за Мартою, однак, француженка змогла зібратися із силами, та вивела рахунок на 5:2, коли українка не змогла реалізувати 3 матчболи. Але цього було недостатньо, щоб здолати Марту, і вже з рахунком 6:2 українська тенісистка здолала свою суперницю.

Олімпійські ігри-2024

Париж, Франція

Друге коло, 29 липня

Марта Костюк (Україна) — Клара Бюрель (Франція) 7:6 (3), 6:2

Наступною суперницею українки стане представниця Греції, восьма ракетка світу Марія Саккарі.

Нагадаємо, що в дебютному матчі на Олімпійських іграх Марта здобула впевнену перемогу над Лулу Сунь.

Також стадію 1/32 подолали Даяна Ястремська та Еліна Світоліна. Колишня перша ракетка України не відчула опору японки Учідзіму, а Даяна здобула вольову перемогу над бразилійкою Пігоссі.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.