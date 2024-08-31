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Дементьєв гарантував собі як мінімум срібло Паралімпіади-2024 на велотреку

Андрій Яросименко — 31 серпня, 15:22
Дементьєв гарантував собі як мінімум срібло Паралімпіади-2024 на велотреку
Єгор Дементьєв
Getty Images

Український паралімпієць Єгор Дементьєв гарантував собі як мінімум срібло Паралімпійських ігор 2024 на велотреку.

У кваліфікації з індивідуального переслідування на 4000 метрів (клас C5) українець фінішував з другим загальним часом — 4:17,456.

За золото Дементьєв змагатиметься з представником Франції Фулоном Доріаном. Початок фіналу, сьогодні, 31 серпня, о 16:21 за київським часом. Зазначимо, що француз встановив світовий та олімпійський рекорди під час кваліфікації до фіналу — 4:13.934.

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Після двох змагальних днів наша збірна посідає 13 місце в медальному заліку, маючи 8 нагород: 1 золоту, 5 срібних та 2 бронзові.

За всіма подіями третього змагального дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.

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