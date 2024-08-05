Останній шанс гімнастів: розклад виступу українців 5 серпня

5 серпня, у десятий день Олімпійських ігор-2024 українські спортсмени змагатимуться за медалі у 2 видах програми.

Загалом сьогодні вийдуть на старти 9 представників Укпаїни.

Олімпійські ігри-2024: календар, розклад змагань

Розклад українських атлетів 5 серпня

🥇10:30. Кульова стрільба, чоловіки. Дрібнокаліберний пістолет, 25 м. Фінал. Павло Коростильов.

11:00. Стрибки у воду, жінки. Вишка, 10 м. Попередній етап. Софія Лискун.

11:50. Легка атлетика, жінки. Біг на 400 м з бар'єрами. Втішні забіги. Ганна Рижикова, Вікторія Ткачук.

12:00. Легка атлетика, чоловіки. Біг на 400 м. Втішні забіги. Олександр Погорілко.

🥇12:45. Спортивна гімнастика, чоловіки. Паралельні бруси. Фінал. Ілля Ковтун, Олег Верняєв.

16:00. Боротьба, жінки (68 кг). 1/8 фіналу. Тетяна Сова — Ніша Ніша (Індія).

16:30. Веслувальний слалом, жінки. Каяк-крос. 1/4 фіналу. Вікторія Ус.

Напередодні наші спортсмени здобули одразу 3 нагороди: Ярослава Магучіх — золоту у стрибках у висоту, Ірина Геращенко — бронзову цьому ж виді, а Михайло Кохан — бронзову у метанні молоті.

Усього в скарбничці України 6 медалей: 2 золоті, 1 срібна та 3 бронзові. У медальному заліку Україна посідає 17 місце.

5 серпня в Парижі розігріють 18 комплектів медалей у 8 видах олімпійської програми.