Збірна США виграла золото Олімпіади-2024 в командній жіночій рапірі

Збірна США виграла золоту медаль з фехтування у жіночій рапірі на Олімпійських іграх-2024.

У фіналі американська команда, у складі Жаклін Дубрович, Маї Мей Вайнтрауб, Лорен Скраггс та Лі Кіфер, перемогла Італію з рахунком 45:39. Бронзову медаль здобули японки, які виявилися сильнішими за збірну Канади.

1. 🥇 США;

2. 🥈 Італія;

3. 🥉 Канада.

Нагадаємо, раніше 32-річна українська шаблістка Ольга Харлан виграла для України першу медаль на Олімпіаді-2024.

У Парижі Харлан матиме шанс виграти ще командну нагороду. Турнір жіночих збірних у шаблі розпочнеться 3 серпня о 14:00 за Києвом, у чвертьфіналі українкам протистоятимуть італійки.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор 2024.