Японка Фудзінамі здобула золото у вільній боротьбі в Парижі-2024
Японська спортсменка Акарі Фудзінамі здобула золоту медаль у вільній боротьбі серед жінок у ваговій категорії до 53 кг на Олімпійських іграх 2024.
У фінальній сутичці вона здолала еквадорку Луцію Єпес. Бронзову нагороду поділили китаянка Пан Цяньюй та Чо Хьо Гьон з Північної Кореї.
1. 🥇 Акарі Фудзінамі (Японія);
2. 🥈 Луція Єпес (Еквадор);
3. 🥉 Пан Цяньюй (Китай);
3. 🥉 Чо Хьо Гьон (Китай).
Зазначимо, що це вже 13-те золото для Японії на Олімпіаді-2024. Наразі вона перебуває на 7 сходинці в медальному заліку.
За всіма головними подіями 13 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.