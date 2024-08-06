Японець Кен'їтіро став олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби

Японський спортсмен Фуміта Кен'їтіро виграв золоту медаль з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 60 кг на Олімпійських іграх 2024.

У фінальній сутичці японець здолав китайця Цао Лігуо. Бронзовими призерами стали киргизець Жоломан Шаршенбеков та представник Північної Кореї Рі Се-унг.

1. 🥇 Фуміта Кен'їтіро (Японія);

2. 🥈 Цао Лігуо (Китай);

3. 🥉 Жоломан Шаршенбеков (Киргизстан);

3. 🥉 Рі Се-унг (Північна Корея).

Нагадаємо, невдовзі на Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі розпочне свої виступи олімпійський чемпіон українець Жан Беленюк. Першим його суперником у ваговій категорії до 87 кг буде китаєць Цянь Хайтао.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 11-го змагального дня Олімпіади-2024.