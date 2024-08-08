Стона встановив олімпійський рекорд у метанні диска та здобув перше золото для Ямайки

Ямайський легкоатлет Роже Стона виграв золоту медаль у метанні диска на Олімпійських іграх 2024.

У четвертій спробі він показав результат 70,00 метрів і побив олімпійський рекорд. Що цікаво, срібний призер Міколас Алекна з Литви програв йому лише три сантиметри. Бронзу здобув Меттью Денні з Австралії.

1. 🥇 Роже Стона (Ямайка) — 70,00;

2. 🥈 Міколас Алекна (Литва) — 69,97;

3. 🥉 Меттью Денні (Австралія) — 69,31.

Зазначимо, що для Ямайки це перше золото на Олімпіаді-2024. Також у них на рахунку 3 срібла та 1 бронза.

За всіма головними подіями 12 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.