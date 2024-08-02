Француз Маршан з олімпійським рекордом виграв чергове золото Олімпіади-2024

22-річний французький плавець Леон Маршан виграв золоту медаль Олімпійських ігор 2024 на дистанції 200 метрів комплексом.

Він подолав дистанцію за 1:54,06, що є новим олімпійським рекордом. Срібну нагороду завоював британець Данкан Скотт. Бронзовим призером став олімпійський чемпіон Токіо-2020 Ван Шунь із Китаю.

1. 🥇 Леон Маршан (Франція) — 1:54,06

2. 🥈 Данкан Скотт (Велика Британія) — 1:55,31

3. 🥉 Ван Шунь (Китай) — 1:56,00

Для Маршана це четверта золота медаль домашньої Олімпіади-2024. Раніше він виграв дві золоті нагороди в плаванні за одну ніч, що не вдавалося нікому з 1976 року.

Окрім цього, француз переміг на дистанції 400 метрів комплексним стилем, також встановивши новий олімпійський рекорд.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2024.