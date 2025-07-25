Світові баталії в басейні на ЧС-2025: Макінтош vs Ледекі, повернення Маршана та перспективи Волш

11 липня у Сінгапурі стартував чемпіонат світу з водних видів спорту. Вже завершилися змагання з водного поло, плавання на відкритій воді та артистичного плавання.

А от із 27 липня розпочнеться головна програма для багатьох вболівальників – змагання з плавання в басейні. Тут зберуться зірки першої величини: Саммер Макінтош, Гретхен Волш, Леон Маршан та інші. Свої перші світові медалі спробує завоювати й 12-річна сенсація з Китаю Юй Цзіді, яка вже цього року вражала неймовірними результатами.

Це вже 22-й чемпіонат світу. Вперше його провели 1973 року в Белграді, Сербія (тоді ще Югославія). І вже відомо, де пройде наступна світова першість – у 2027-му спортсменів прийматиме Будапешт, Угорщина.

Головні зірки та фаворити

Минув рік від літніх Олімпійських ігор у Парижі. Саме там, на арені "Ла Дефанс", справжніми зірками стали француз Леон Маршан і канадійка Саммер Макінтош. Разом вони здобули сім індивідуальних золотих нагород!

До бою знову готується й легендарна Кеті Ледекі. І хоча їй лише 28 років – для плавання це вже не зовсім "золотий вік". Але вона досі в еліті.

Кеті Ледекі та гімнастка Симона Байлз. На двох у них 16 золотих олімпійських медалей instagram.com/katieledecky/

На її рахунку – 26 медалей чемпіонатів світу, що є третім показником в історії. Попереду лише Майкл Фелпс (33) і Раян Лохте (27). 21 із цих медалей – золоті. Це другий результат за всю історію, поступається лише тому ж Фелпсу (26 "золотих").

Ледекі VS Макінтош. Головна дуель ЧС-2025

Найочікуваніший заплив чемпіонату – 800 метрів вільним стилем серед жінок, що відбудеться 2 серпня. Очікується захоплива битва між Кеті Ледекі та Саммер Макінтош.

Ледекі прагне увійти в історію як перша спортсменка, яка сім разів поспіль вигравала чемпіонат світу в одній дисципліні. А Макінтош має свій амбітний план – стати лише другою в історії (після Майкла Фелпса), хто здобуде п’ять індивідуальних золотих медалей на одному чемпіонаті світу.

Саммер Макінтош після Олімпіади в Парижі на грі бейсбольного Торонто instagram.com/bluejays/

Повернення Саммер на дистанцію 800 м – історія сама по собі. Після 11-го місця на Олімпіаді в Токіо у 14-річному віці вона виключила цю дисципліну зі свого графіку. Але цьогоріч на тренуваннях у Франції, під час глибокої розмови зі своїм тренером Фредом Верну, Макінтош вирішила повернутись. І тепер готова створити справжню сенсацію.

У Токіо Ледекі тріумфувала в цій дисципліні. Вона перемагала і в Лондоні, і в Ріо, а минулого літа виграла "золото" Парижа.

"Було багато причин, чому я обрала 800 метрів вільним стилем. На мою думку, це найбільший виклик. Я завжди викладаюся на повну, тому ніколи не нервую перед запливом із нею, бо знаю – це буде боротьба до самого фінішу", – сказала кілька днів тому Саммер Макінтош, натякаючи на грандіозну дуель з легендарною Кеті.

Ледекі у квітні оновила свій власний світовий рекорд і має лише одну поразку у фіналах на 800 метрів вільним стилем за останні 15 років. У неї понад 60 перемог – і лише один збій.

І відповідальність за цю сенсацію лежить на плечах Макінтош. У лютому 2024 року вона випередила Ледекі на змаганнях в Орландо.

"Те, що я змогла перемогти її на 800-метрівці, і це стало шоком для світу плавання, говорить набагато більше про неї, ніж про мене", – з повагою зізналася Саммер.

Але це ще не все. Представниці США та Канади знову зійдуться у фіналі на 400 метрів вільним стилем – там, де вони ділили п’єдестал на чемпіонаті світу 2022 року та на Іграх у Парижі.

Макінтош, якій лише 18 років, виступить одразу в п’яти індивідуальних дисциплінах. І якщо вона здобуде п’ять перемог – увійде в історію. Лише один плавець зміг колись виграти п’ять індивідуальних "золота" на Олімпіаді чи чемпіонаті світу – Майкл Фелпс.

До речі, саме Фелпс привітав Макінтош із тим, що вона стала першою жінкою з часів його "золотого" Пекіна-2008, яка побила три світові рекорди в індивідуальних дисциплінах на одних змаганнях.

Swimming's queen of the individual medley. 👑



After giving us a comeback to remember and an Olympic Record at #Paris2024, Canada's Summer McIntosh becomes the first woman to break the 2:06.00 barrier and Katinka Hosszu's near decade-old World Record, clocking 2:05.70 at the… pic.twitter.com/FnbiOImVSb — The Olympic Games (@Olympics) June 10, 2025

На дистанції 800 м Саммер ще не перевершила Ледекі – її результат 8:05.07 лише на 0,95 секунди гірший від світового рекорду. Але навіть це – третій найкращий час в історії. Серед 15 найшвидших результатів на цій дистанції 13 належать Ледекі, два – Макінтош.

Домінаторка з NCAA: Гретхен Волш виходить на полювання

22-річна Гретхен Волш – ще одна американська зірка, яка може перевернути турнір. У 2025 році вона вже тричі побила світовий рекорд на дистанції 100 м батерфляєм – включно з двома рекордами за один день! За чотири роки у складі Університету Вірджинії Волш виграла дев’ять індивідуальних титулів NCAA. А наприкінці минулого року на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді здобула п’ять індивідуальних золотих медалей.

У 50-метровому басейні вона має найкращі часи сезону одразу на трьох дистанціях: 50 і 100 м батерфляєм, а також 50 м вільним стилем.

Очікується, що Гретхен виступить у трьох естафетах у складі збірної США. І має всі шанси повторити рекорд Міссі Франклін, яка у 2013 році виграла шість золотих медалей на одному чемпіонаті світу.

На руку американці грає і розклад змагань. Перший її старт – 100 м батерфляєм. Цього року суперниці програвали їй на цій дистанції щонайменше… 1,5 секунди!

"Загалом я просто хочу показати найкращі результати, побити деякі рекорди й, звісно, здобути кілька золотих медалей", – розповідала Волш напередодні ЧС.

Леон Маршан: чемпіон із поганою підготовкою

Після свого блискучого тріумфу на Олімпійських іграх у Парижі, де він здобув чотири індивідуальні золоті медалі, Леон Маршан прибуває до Сінгапура як головний фаворит. Він став лише третім в історії, кому підкорився такий подвиг на Іграх – після Марка Шпітца та Майкла Фелпса.

На чемпіонатах світу Леон також має блискучу історію: два "золота" й одне "срібло" у 2022 році, три "золота" у 2023-му.

Цього разу француз вирішив не розпорошуватись. Він відмовився від участі у змаганнях на 200 м батерфляєм та 200 м брасом і зосередиться на улюблених дисциплінах комплексного плавання.

"Мені є над чим працювати. Це ще не кінець. Я зробив багато помилок, тому впевнений – можу виступити ще краще", – зізнався він французьким ЗМІ.

За даними L'Équipe, після Ігор у Парижі Маршан узяв шість тижнів відпустки. А вже 1 листопада побив світовий рекорд Раяна Лохте на 200 метрів у короткому басейні.

На початку 2025-го Леон поїхав до Австралії, де поєднував тренування з серфінгом. Під час одного з катань зламав ребро й тиждень відновлювався. Після цього він повернувся до Остіна (США), щоб розпочати підготовку до ЧС.

Леон Маршан instagram.com/leon.marchand31/

Його головна ціль – 200 м комплексним стилем. У Парижі він здобув тут "золото", але лише на 0,06 секунди не дотягнув до світового рекорду Лохте (1:54.00, встановлений ще 2011 року). Чи зможе він зробити це у Сінгапурі?

На відміну від багатьох суперників, Маршан ще не стартував у змаганнях високого рівня цього року. Американці, британці та інші топ-збірні вже пройшли через національні відбори. Відсутність свіжих даних про форму Леона – чи не єдина надія для його суперників.

Серед тих, хто спробує нав’язати боротьбу – 23-річний американець Карсон Фостер (бронзовий призер ОІ-2024) та 28-річний британець Дункан Скотт, який на останніх трьох Олімпіадах здобув вісім медалей (2 золоті та 6 срібних).

В яких дисциплінах буде представлена Україна?

З 26 по 29 квітня у Броварах відбувся чемпіонат України з плавання сезону-2025. Саме на цих змаганнях троє українських спортсменів змогли здобути ліцензії на майбутню світову першість, що пройде в Сінгапурі.

Українцям вдалося досягти кваліфікаційного стандарту у трьох дисциплінах. Йдеться про чоловічі та жіночі 50 метрів брасом, а також жіночий спринт батерфляєм на дистанції 50 метрів. Саме ці види стали ключовими для відбору на ЧС-2025.

У підсумку збірна України буде представлена у 22 дисциплінах світового чемпіонату: 17 змагань серед чоловіків та 5 серед жінок. У вісьмох із них спортсмени виконали норматив категорії "А" – це дає змогу впевнено претендувати на участь.

Згідно з правилами, щоб країна могла заявити одразу двох учасників на одну дисципліну, обидва повинні показати результати на рівні нормативу "А". Якщо ж такий норматив не виконав жоден із претендентів, то допускається участь одного спортсмена, який відповідає менш жорсткому стандарту – нормативу "Б".

Для кваліфікації двох спортсменів від країни на одну дисципліну ЧС-2025 кожен з них мусить мати виконаний норматив "А". За відсутності плавців із нормативом "А" на змагання може бути заявлений один спортсмен з нормативом "Б".

Чоловіки

50 м вільним стилем: Владислав Бухов ("А"), Ілля Лінник, Андрій Говоров, Нікіта Шеремет (усі – "Б")

100 м вільним стилем: Ілля Лінник, Владислав Бухов, Богдан Шеліпов (усі – "Б")

200 м вільним стилем: Ілля Лінник, Вадим Науменко, Єгор Романюк (усі – "Б")

400 м вільним стилем: Михайло Романчук ("Б")

800 м вільним стилем: Михайло Романчук ("А")

1500 м вільним стилем: Михайло Романчук ("А")

50 м на спині: Олександр Желтяков ("Б")

100 м на спині: Олександр Желтяков ("А")

200 м на спині: Олександр Желтяков ("А"), Антон Денисенко, Олексій Грабаров (обидва – "Б")

50 м брасом: Володимир Лісовець, Степан Бабенко (обидва – "А"), Максим Овчінніков, Максим Ткачук (обидва – "Б")

100 м брасом: Володимир Лісовець, Максим Ткачук, Максим Овчінніков, Олександр Карпенко (усі – "Б")

200 м брасом: Максим Овчінніков, Максим Ткачук, Володимир Лісовець, Давід Кузименко (усі – "Б")

50 м батерфляєм: Владислав Бухов ("А"), Арсеній Ковальов, Андрій Говоров, Любомир Лемешко (усі – "Б")

100 м батерфляєм: Арсеній Ковальов, Денис Кесіль, Антон Кочу, Любомир Лемешко (усі – "Б")

200 м батерфляєм: Денис Кесіль ("А"), Антон Кочу, Георгій Лукашев, Микола Котенко (усі – "Б")

200 м комплексом: Вадим Науменко, Денис Кесіль, Антон Денисенко (усі – "Б")

400 м комплексом: Олексій Грабаров, Георгій Лукашев, Вадим Науменко, Михайло Романчук, Антон Денисенко (усі – "Б")

Жінки

50 м на спині: Ніка Шарафутдінова ("Б")

100 м на спині: Ніка Шарафутдінова ("Б")

200 м на спині: Ніка Шарафутдінова ("Б")

50 м брасом: Ірина Мілютіна ("Б")

50 м батерфляєм: Катерина Семенова ("Б")

Розклад змагань

Ті, хто стежить навіть не за плаванням, а хоча б за Олімпійськими іграми, чудово знають: у цьому виді спорту одна людина здатна зібрати кілька золотих медалей за один турнір. Чемпіонат світу – ідеальне місце для цього.

Програма чемпіонату включає такі дисципліни:

Індивідуальні запливи: 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м та 1500 м вільним стилем 50 м, 100 м, 200 м на спині 50 м, 100 м, 200 м брасом 50 м, 100 м, 200 м батерфляєм 200 м та 400 м комплексним плаванням

Естафети: 4×100 м, 4×200 м вільним стилем 4×100 м комплексним плаванням

Мікст: 4×100 м вільним стилем 4×100 м комплексним плаванням

H – кваліфікаційні запливи. 1/2 – півфінали. F – фінали.

Де дивитись ЧС-2025 з плавання

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