Маршан з олімпійським рекордом виграв домашню Олімпіаду в плаванні на 400 метрів

Французький плавець Леон Маршан завоював золоту нагороду Олімпійських ігор-2024 у запливі на 400 метрів комплексом.

Маршан встановив олімпійський рекорд — 4:02,95. Світовий рекорд на рідній землі Леону не підкорився. Зазначимо, що у 2023 році саме Маршан перебив досягнення Майкла Фелпса у плаванні на 400 метрів комплексом.

Другим фінішував японець Томоюкі Мацюшита, трійку на п'єдесталі пошани замкнув Карсон Фостер.

Нагадаємо, що змагання з плавання на Іграх-2024 року проходитиме з 27 липня по 9 серпня на "Арені Дефан", а також у річці Сена. Програма Олімпійських ігор-2024 з плавання складається з 37 дисциплін (по 18 у чоловіків і жінок та 1 змішана), зокрема, два марафони на відкритій воді завдовжки 10 км.