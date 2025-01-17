Чотириразовий чемпіон Олімпіади та легендарна шведка: визначилися найкращі плавці року в Європі

Чотириразовий Олімпійський чемпіон Парижа француз Леон Маршан та представниця Швеції, яка на Іграх-2024 здобула 2 золота, Сара Шестрем визнані найкращими плавцями року в Європі.

Про це повідомила пресслужба European Aquatics.

Leon Marchand 🇫🇷 crowned the Best Male #Swimming Athlete of 2024 👏🏊‍♂️#EuropeanAquatics pic.twitter.com/taTfJQprCI — European Aquatics (@EuroAquatics) January 15, 2025

Маршан виграв золоті медалі домашньої Олімпіади у плаванні на 200 метрів батерфляєм, 200 метрів брасом, 200 метрів комплексним стилем та 400 метрів комплексним стилем, встановивши новий олімпійський рекорд.

Зазначимо, що 22-річний француз був визнаний спортсменом року в Європі. Українка Ярослава Магучіх посіла 8-ме місце.

31-річна Шестрем на Олімпаді-2024 здобула золото у запливі на 50 метрів вільним стилем, а також у цій же дисципліні, але на 100 метрів.

Сара на Олімпійських іграх у Токіо ставала срібною призеркою на дистанції 50 метрів вільним стилем, а на Іграх-2016 фінішувала третьою на дистанції 100 метрів вільним стилем.