Італійські шпажистки у драматичному матчі здобули золото на Олімпіаді-2024, Україна — шоста

Жіноча збірна Італії з фехтування на шпагах здобула золоту медаль на Олімпійських іграх-2024.

Фінальний поєдинок між Францією та Італією виявився напрочуд драматичним. Тривалий час господарки доріжки лідирували, і кожен їхній укол публіка зустрічала таким шумом, наче гол своєї футбольної збірної на багатотисячному стадіоні.

Італійки довго не могли призвичаїтись, але наприкінці поєдинку зрівняли рахунок і навіть вийшли вперед. Однак господаркам вдалося зрівняти рахунок і перевести матч у додану хвилину.

Причому саме француженки мали пріоритет (коли команда при рівному рахунку після доданої хвилини оголошується переможцем — ред.), тож італійкам треба було ризикувати. Переповнена зала гнала француженок вперед, але Альберта Сантуччо таки змогла з третього вдалого уколу (два перші були обопільними) зламати опір французької опонентки та здобути золото для своєї команди (30:29).

А бронзову нагороду здобули польки, які здолали Китай (32:32). Зазначимо, що українську команду, за яку виступали Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харкова та Дар'я Варфоломєєва, у чвертьфіналі вибили саме китаянки.

Зрештою, в боротьбі за 5 місце Україна спершу перемогла Єгипет (45:31), однак потім програла Південній Кореї (38:45) та посіла 6 сходинку, що є найкращим результатом України у шпазі.

1. 🥇 Італія

2. 🥈 Франція

3. 🥉 Польща

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6. Україна

Нагадаємо, раніше 32-річна українська шаблістка Ольга Харлан виграла для України першу і поки що єдину медаль на Олімпіаді-2024.

У Парижі Харлан матиме шанс виграти ще командну нагороду. Турнір жіночих збірних у шаблі розпочнеться 3 серпня о 14:00 за Києвом, у чвертьфіналі українкам протистоятимуть італійки.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого дня змагань Олімпійських ігор 2024 року.